Un paciente sordo espera 7 horas en Urgencias porque le llamaron por megafonía El paciente denuncia la situación en un vídeo. / Facebook El hombre avisó al personal de su situación y se terminó marchando a su casa al ver que no era atendido COLPISA Jueves, 3 agosto 2017, 13:46

Un hombre sordo estuvo esperando casi siete horas en Urgencias del Hospital Torrecárdenas de Almería porque le avisaron para ser atendido por megafonía, a pesar de que él había advertido en el registro de su situación.

El paciente ha denunciado la situación en un vídeo que la organización Marea Blanca Almería ha difundido por Facebook, en el que Juan pide que los hospitales públicos andaluces estén adaptados a todas las personas con "diversidad funcional o sensorial", ya que así lo dice la ley.

El hombre explica mediante carteles que desde las 11 de la mañana que llegó al hospital por una inflamación del pie -tras haber sido operado por diabetes- y de que informó al personal de que era sordo, hasta las 17.30 horas que se fue de alli, nadie le avisó de que era su turno.

"Me he tirado hasta las 17.30 horas y no ha venido nadie porque me llamaban por el altavoz, por lo que he tenido que volver a mi casa sin ser atendido durante casi siete horas, y he presentado una reclamación", dice el denunciante.

"Por favor, que no nos llamen por altavoces, acérquense a nosotros y tóquennos", reclama al personal sanitario, al tiempo que pide a Susana Díaz que "adapte los hospitales para las personas minusválidas" y muestra su pie totalmente hinchado.