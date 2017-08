«Me he ocupado más de mis hijos que su madre» La ex pareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, realiza una entrevista en Televisión I.A.G. Jueves, 17 agosto 2017, 10:57

El caso de Juana Rivas ha vivido esta mañana un nuevo episodio. Esta vez ha sido en dos platós de televisión. El primero en aparecer en escena ha sido el ex de la mujer, Francesco Arcuri, quien ha acudido a una entrevista en Telecinco para dar su versión de lo ocurrido en las últimas semanas. «Me he ocupado más de mis hijos que su madre. No soy un maltratador», ha dicho.

El italiano cree que está «más cerca de ver a mis hijos» después de conocer que el Constitucional haya rechazado el recurso de amparo presentado por Juana Rivas para no tener que entregar a sus dos hijos al padre, condenado por maltrato en 2009.

Arcuri ha reivindicado la sentencia que obliga a los niños a volver a la isla de Carloforte (Italia) desde donde su madre los trajo a Granada en el verano de 2016 huyendo de una situación que ella misma ha descrito de «terror» en una carta enviada a los medios de comunicación.

«Acepté la culpa para ver a mi hijo, para ser familia otra vez, nunca he maltratado a nadie ni física ni psicológicamente. Después de esa sentencia volví a vivir con ella y tuvimos otro hijo», ha dicho Francesco Arcuri sobre la sentencia por malos tratos que tiene.

A la pregunta de si considera que lo mejor para los niños es regresar a Italia con su padre, Arcuri ha reivindicado que un tribunal español ha condenado a la madre por sustracción de menores. Y ha añadido: «Yo nunca he querido quitar los hijos a la madre. Ella todavía tiene la posibilidad de ser madre, si ella quiere. Si puede ser buena madre puede ser madre de los niños. Yo no me opongo absolutamente a esto».

Mientras tanto, el padre de la mujer, ha estado en Antena 3 en el espacio 'Espejo Público'. «Se ha venido a su País para que alguien la proteja, no para que la echen», ha comentado.