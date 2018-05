Miles de estudiantes y jóvenes protestan en toda España contra la sentencia a 'La Manada' 01:09 Consideran que es «escandalosa» y «ampara a los violadores» EUROPA PRESS MADRID Jueves, 10 mayo 2018, 16:46

Miles de estudiantes y jóvenes han salido este jueves de nuevo a la calle en las más de 40 concentraciones convocadas en ciudades y localidades de toda España para protestar contra la sentencia de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de 'La Manada'. Las protestas se han realizado en el marco de la huelga en institutos y universidades convocada por el Sindicato de Estudiantes.

En Madrid, jóvenes y estudiantes han tomado el centro de la capital para clamar contra el «machismo» que se desprende en la sentencia. El Sindicato de Estudiantes tilda de «éxito impresionante» la respuesta de los alumnos y jóvenes que han acudido a la Puerta del Sol y calculan entre 15.000 y 20.000 personas las asistentes.

«El mensaje ha sido muy claro, y es que la juventud se ha movilizado contra la injusticia patriarcal que supone la sentencia de 'La Manada' y que la lucha contra el machismo no está en el Parlamento ni en las instituciones sino en la movilización de miles de mujeres y jóvenes», ha dicho la portavoz del Sindicato, Ana García.

En la cabecera, que la componía un cartel con el lema 'No es abuso, es violación, nosotros sí te creemos', estaba la hermana de la joven asesinada en Galicia Diana Quer, Valeria Quer, que portaba un cartel que incidía en el legado de su hermana con diferentes fotos. «Mi hermana no está aquí porque es víctima de violencia machista», ha señalado la joven a los medios, a los que ha asegurado sentirse «muy arropada». «Venimos a pedir justicia», ha añadido, mientras se podía escuchar 'Yo soy Diana'.

En Barcelona y Valencia

En Barcelona, unos 4.500 estudiantes, según la Guardia Urbana, se han manifestado el mediodía por el centro de la ciudadad convocados por el Sindicat d'Estudiants.

Bajo la pancarta 'No és abús és violació. Nosaltres sí que et creiem', los manifestantes han partido de la plaza Universitat hasta Sant Jaume coreando consignas como 'Tranquila hermana, aquí está tu manada', 'Jueces y fiscales también son culpables', 'Yo sí te creo' y 'Els carrers seran feministes'.

La portavoz del Sindicat d'Estudiants y de la plataforma Liures i Combatives, Sofía Vázquez, ha cifrado en un 70% el seguimiento de la huelga en institutos, ha considerado importantes las movilizaciones, y ha remarcado que las mujeres están «hartas» de este tipo de sentencias.

Por otro lado, estudiantes valencianos se han sumado a la huelga para exigir la «expulsión» de los miembros del tribunal del juicio a 'La Manada' y protestar por una sentencia que consideran «lamentable y repugnante».

«No podemos tolerar la impunidad», ha expresado este jueves en declaraciones a Europa Press la representante del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas Isabel Aguilar en la plaza del Ayuntamiento de València, desde donde ha partido una manifestación en la que se han escuchado cánticos como 'Machista el que no bote', 'No es abuso, es violación' o 'Vosotros, machistas, sois los terroristas'.

Las concentraciones han tenido lugar, además de en Valencia, en municipios como Castellón, Alcoi y en Sant Joan d'Alacant.

Isabel Aguilar ha explicado que «paralizan» la educación por «una sentencia que nos afecta a todas»: «Nos parece repugnante y no lo podemos permitir, no nos podemos quedar paradas». Ha considerado necesaria la huelga porque «se ha demostrado en los últimos años, sobre todo la juventud lo hemos visto, es que la única vía es la movilización y la organización».

En Zaragoza

En Zaragoza, cientos de jóvenes se han manifestado en la ciudad, entre la plaza de San Francisco y la plaza del Pilar. 'No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos' se leía en la pancarta que abría la marcha, que ha transcurrido por el centro de la ciudad, en la que sus participantes han coreado lemas como 'Mujeres asesinadas, denuncia archivada' o 'No nos mires, únete'.

Uno de los miembros del Sindicato de Estudiantes, Álvaro Ruiz, ha explicado a Europa Press que se ha convocado a alumnos de todos los niveles educativos ante una sentencia «injusta» e «insuficiente» ya que «condena por abuso, cuando consideramos que lo que se llevó a cabo aquel día fue una violación». Ruiz ha abogado por «conseguir que se modifique la ley» para que «no vuelvan a ocurrir casos como este».

Por otro lado, centenares de estudiantes han salido a las calles de distintas ciudades gallegas, como Ferrol, A Coruña, Vigo y Ourense. Lo han hecho con una pancarta con el lema 'Non é abuso, é violencia. Nós crémoste', y con la presencia de numerosos carteles en los que se podía leer 'No es no' o 'La ausencia de un no, no es igual a consentimiento'.

En declaraciones a Europa Press, Fran Fernández, miembro del Sindicato de Estudiantes, ha calificado de «injusta» la sentencia de 'La Manada' y ha reclamado la imposición de mayores penas para los procesados. «Que una chica tenga que ofrecer resistencia es vergonzoso por parte de la ley», ha añadido. Por ello, ha reclamado cambios legislativos. Mientras, ha lamentado la escasa presencia de mujeres en la comisión que revisará los delitos de abuso y agresión sexual en el Código Penal.

En Palma, más de 500 estudiantes han protagonizado una protesta por las calles que ha concluido frente a la sede de la Delegación del Gobierno. Los estudiantes han marchado desde la plaza del Institut Balear hasta la calle Constitución, donde han coreado lemas como 'No es no y lo demás es violación', 'Yo sí te creo' o 'Esta Justicia es una mierda' y se ha leído un manifiesto.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía Occidental, Ainoa Murcia, ha explicado que las protestas se han sucedido en todas las capitales de provincia, excepto Jaén, y también en algunos municipios como es el caso de Algeciras.

«Se trata de una sentencia que condena a las mujeres a que no nos crean si no nos resistimos o si no nos matan», ha lamentado y ha añadido que la respuesta en la calle no es por el caso concreto de 'La Manada', sino por «las decenas y miles» de sentencias similares en las que, a su parecer, «las culpables al final» son las mujeres. «Esta es la respuesta que tenemos hoy de nuevo no solo en Sevilla, sino en todo el Estado contra la Justicia patriarcal», ha dicho.

Asimismo, ha criticado a los «centenares» de centros educativos cuyas direcciones -ejercidas indistintamente por mujeres y hombres, ha dicho- «han prohibido» a sus alumnos ejercer su derecho a la huelga. «Les están diciendo que no pueden salir a la calle por un motivo como este, que no van a quitar los exámenes y les han prohibido en la práctica que acudan a las movilizaciones», ha asegurado.

Ante esto, ha anunciado que este viernes van a denunciar estos hechos mediante «un listado con todos los centros que están boicoteando un derecho a huelga con un tema tan sensible como este».