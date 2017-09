Loquillo, Radio Futura y La Unión, 'non gratos' en un pueblo de Toledo Loquillo, en concierto. / Archivo El Ayuntamiento de Torrijos elabora un listado de canciones que consideran machistas y no sonarán este año en sus fiestas J.V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Jueves, 14 septiembre 2017, 14:33

'Corazón de tiza', de Radio Futura; 'La mataré', de Loquillo; y 'Fueron los celos', de La Unión, todas ellas canciones que marcaron las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, no sonarán este año en las fiestas de 'La Sementera' de Torrijos (Toledo) porque el ayuntamiento de esta localidad de 13.300 habitantes las ha incluido en un listado de canciones 'non gratas' por sus letras “machistas”. Temas que los disc-jockey contratados para pinchar música en la plaza principal de Torrijos, la plaza de España, no deberán hacer sonar en el popular 'Baile de las Cañas', a las 12 del mediodía.

La Concejalía de Igualdad ha tomado esta decisión para que estas fiestas, que se celebrarán entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre, discurran “más igualitarias y libres de mensajes machistas”. Tampoco podrán sonar 'Eres mía', de Romeo Santos o 'Cuatro babys', de Maluma, máximos representantes del reggaetón, un género con letras de contenido sexista “que acaban calando poco a poco entre las chicas consintiendo un poder sobre ellas de los chicos”, sostiene el alcalde de Torrijos, Anastasio Arevalillo, del PSOE.

'Eres mía'

“Si tú te casas, el día de tu boda le digo a tu esposo con risas que sólo es prestada la mujer que ama porque sigues siendo mía”, dice Romeo Santos en 'Eres mía'. Maluma va más allá con su 'Cuatro babys': “Estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero”. El veto a estas canciones es compartido por buena parte de la población de Torrijos pero no ocurre lo mismo con los temas de Radio Futura, Loquillo y La Unión -tal vez porque forman parte de los recuerdos juveniles de muchos vecinos- o 'No soy de esas', de Alejandro Sanz.

Cartel de las fiestas populares. / Ayto. Torrijos

En este punto, el alcalde es tajante: “En los años 80 y 90 no era normal denunciar los malos tratos pero ahora sí y los profesores hoy están detectando pasos atrás con chicas que consienten comportamientos machistas de los chicos y con otras chicas muy agobiadas porque sus novios les controlan los mensajes de Whatsapp”.

La polémica decisión del Ayuntamiento de Torrijos es aplaudida por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que este verano ha puesto en marcha una campaña informativa en las fiestas patronales de decenas de municipios para prevenir las agresiones machistas. “Es muy importante tener conciencia crítica hacia ese tipo de mensajes machistas que incluyen algunas canciones”, ha indicado la directora del Instituto de la Mujer en la provincia de Toledo, Charo Navas.