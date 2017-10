Los heridos en accidente de tráfico aumentan un 16% en cinco años Accidente múltiple en la A7, en Murcia. / Marcial Guillén (Efe) Unas 13.000 personas son hospitalizadas en España una media de 14 días tras sufrir un siniestro y el 70% sufre secuelas de por vida J. LUIS ALVAREZ Madrid Martes, 17 octubre 2017, 01:20

El número de accidentes de tráfico con lesionados aumentó un 18% en los últimos cinco años, alcanzando casi los 100.000 siniestros, una cifra muy similar a la registrada en 2006. Además, el número de personas lesionadas también aumento un 16% desde 2011, lo que indica que hay un cambio de tendencia, sobre todo si se compara con los de fallecidos por accidente, que desde 2006 se ha reducido en casi un 60%, mientras que el de lesionados ha disminuido sólo un 6%.

Según el estudio 'El impacto de los lesionados por accidente de tráfico en la Seguridad Vial. Análisis y evolución de una década (2006-2015)', realizaro por la Fundación Línea Directa y la Fundación Española para la Seguridad Vial, casi 1,3 millones de españoles, el equivalente a casi el 3% de la población, ha resultado herido en un incidente de circulación.

El informe, que analiza los 912.000 accidentes con lesiones recogidos por la Dirección General de Tráfico y más de 500.000 siniestros gestionados por Línea Directa, en la última década los lesionados graves, que superan los 13.000 al año, sufren lesiones tanto en la cabeza como las extremidades. Como media están 14 días de hospitalización y necesitan más de 200 días de rehabilitación. Alrededor del 70% padece alguna secuela de por vida.

El 44% de los niños fallecidos en accidente de tráfico y el 30% de los heridos graves, no llevaban sillita infantil. Además, el 32% de los adultos fallecidos y el 19% de los heridos graves, no usaban cinturón de seguridad. El 17% de los motoristas fallecidos en un siniestro durante la última década, no llevaba casco.

El coste económico de la lesividad vial en España, según la OCDE, ronda los 10.000 millones de euros anuales, el equivalente a casi el 1% del PIB. si se suma el coste de los daños materiales, la factura total de los accidentes de tráfico en España podría superar los 13.000 millones de euros anuales.