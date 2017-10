«Estoy harto de los fascistillas de alpargata» Dos naciones. «En los sentimientos nacionalistas hay monógamos, yo soy promiscuo». :: j. cotera «No me lo dicen a la cara, pero sé que algunos en mi familia piensan que soy un traidor»Josep Borrell Político ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 14 octubre 2017, 23:38

Este insigne leridano aficionado a vadear ríos turbulentos opina que en el tema catalán «estamos a pocos metros de la catarata». Exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell tiene a sus 70 años muy claro hacia dónde debe ir su tierra... Hoy leerá un manifiesto al final de la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana, contraria a la independencia. También lo expresa en un libro titulado 'Escucha Cataluña. Escucha España'.

- ¿Cuál de las dos está más sorda?

- No le saque punta al lápiz. Es solo una llamada al diálogo para evitar la secesión. Junqueras, Forcadell y los de la CUP son peor que sordos, son inasequibles al razonamiento. Y Rajoy ha estado mucho tiempo sordo y ciego.

- ¿Lo que tiene que decirle a Cataluña se parece a una carta de amor?

- Desde luego. ¿Cómo no voy a querer a mi tierra? No dejo que nadie niegue mi condición de catalán. Estoy harto de que quienes se comportan como fascistillas de alpargata tachen de fascistas a los que no somos independentistas.

- ¿Conoce algún 'ibuprofeno' capaz de bajar esta inflamación?

- Sí. Primero, la educación en la verdad. Muchos catalanes se han creído lo de 'España nos roba'. Y segundo, el respeto a los sentimientos identitarios siempre que no degeneren en exclusión.

- Firma el libro junto a Josep Piqué... ¿No dicen algunos socialistas que con el PP, ni a cobrar la Lotería?

- Para cobrarla juntos tendríamos que haber apostado al mismo número. Y no lo hemos hecho en 30 años. Pero para reformar la Constitución hay que contar con ellos.

- ¿Felipe González o Zapatero habrían enviado a la policía a impedir el 1-O?

- Ni lo sé. Yo no lo habría hecho. Fue un error descomunal que ha fabricado muchos más votantes de los que evitó.

- ¿Cuando suena el himno nacional se le ponen «los pelos como escarpias» como le ocurría a Luis Aragonés?

- Me produce una emoción positiva que me trae recuerdos de mi vida. Y si estoy en un lugar público me pongo '¡Firmes!'. Pero también 'Els Segadors', antes de que lo secuestraran los independentistas, me produce 'good vibrations'.

- ¿Alguna vez no se ha sentido español?

- Para lo bueno y para lo malo, siempre me he sentido las dos cosas, de forma íntima y profunda.

- ¿Se puede amar dos naciones a la vez... y no estar loco?

- Algunos en esto son estrictamente monógamos, de 'nación solo hay una y a ti te encontré en la calle'. Yo soy más promiscuo. Creo que Catalunya es una nación y España también. Yo soy parte de las dos.

- ¿Alguien de su familia o entorno le ha llamado traidor?

- No a la cara, pero sé que algunos lo piensan.

- ¿Y por qué no lo atajaron a tiempo los gobiernos socialistas?

- Lo intentaron, algunos con el optimismo antropológico de Zapatero y su reforma del Estatut, pero al final fue peor el remedio que la enfermedad.

- ¿Hay que votar, como dicen los 'indepes'?

- Hay que votar, pero no como dicen ellos. No tirando por la ventana la Constitución.

- ¿Cataluña será independiente o antes se demostrará que la Tierra es plana?

- Catalunya no será independiente porque lo diga su Parlamento por una exigua mayoría, sino si lo acepta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y no lo hará si se independiza por las bravas.

- ¿Qué tal pareja (política) hacen su mujer, Cristina Narbona, y Pedro Sánchez?

-Muy buena. Me consta que Pedro tuvo que insistirle mucho para que aceptara. El que ha salido perdiendo soy yo...