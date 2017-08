Un grupo racista de Facebook insulta a seis asientos vacíos al confundirlos con burkas «Aterrador. No es posible saber si son hombres o mujeres (...) o si llevan armas y bombas», decía uno de los comentarios xenófobos EL COMERCIO Jueves, 3 agosto 2017, 13:49

Dicen que el odio ciega. Johan Slattaviku, un joven noruego publicó una imagen de seis asientos vacíos de un autobús en un grupo de Facebook racista. «¿Qué piensa la gente de esto?», preguntaba junto a la imagen. Como cuencta El Comercio, enseguida los miembros del grupo empezaron a lanzar todo tipo de comentarios racistas al creer que se trataba de seis mujeres con burka sentadas en el autobús.

Aparecieron mensajes cada cual más ofensivo y xenófobo: «Aterrador. No es posible saber si son hombres o mujeres (...) o si llevan armas y bombas», «no debería ser legal», «habría esperado al siguiente autobús», «bolsas de basura sentadas»... De lo que no se percataron estos usuarios es que la imagen no es lo que parece.

Se trata del grupo privado de Facebook denominado 'Patria primero'. Sindre Beyer, un publicista noruego, logró tomar un par de pantallazos de la publicación hacer visible lo sucedido en las redes sociales el pasado 28 de julio. Miles de personas lo han compartido más de 1800 veces. «¿Qué ocurre cuando se publica una foto de un autobús vacío en un grupo asqueroso de Facebook y casi todos creen ver un montón de burkas?», pregunta Beyer en su publicación.

Más información en El Comercio