Un encierro limpio para lo que podía haber sido 00:27 Imagen del encierro. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas Hoy se ha producido el segundo herido por asta de toro de estos Sanfermines PABLO OJER Pamplona Viernes, 13 julio 2018, 10:50

Si nos atenemos a los datos, un herido por asta de toro y cuatro traslados por contusiones, el encierro de los toros de Jandilla de hoy ha sido el peor de lo que llevamos de Sanfermines. Si nos atenemos a lo que ha visto en las calles de Pamplona, se puede considerar casi milagroso que el parte médico no haya sido más abultado y más grave.

De salida, uno de los toros no dejaba de mirar a su derecha hasta que ha visto el momento adecuado de arrancarse al escape y se ha escapado de la manada hasta que ha sucedido lo que se intuía, ha cogido la curva previa al Ayuntamiento por el lado abierto y ha enganchado a un joven que no ha podido evitarlo. Y aquí se ha producido el primer milagro porque le ha cogido por la cintura y le ha introducido el cuerno entre la faja y el cuerpo hasta el punto que el complemento rojo se le ha quedado enganchado al toro. Le ha empujado contra el vallado y ahí sí, el cuerno ha hecho carne en el brazo izquierdo. Por fortuna, la herida no parece demasiado grave.

El toro ha continuado por Mercaderes en cabeza y al llegar a la curva de la Estafeta se ha producido el segundo milagro. Un mozo no ha cogido la curva por donde debía, por el interior, y el toro ha caído encima de él contra el vallado exterior. El ruido del golpe hacía presagiar algo peor, pero la movilidad que tienen los tablones en esta curva ha permitido que el golpe no fuera tan seco.

Ya por la calle Estafeta, el toro adelantado ha sido recogido por sus hermanos y los cabestros se han puesto a la cabeza. Allí se han visto preciosas carreras, todo lo que la velocidad de los astados ha permitido. Porque el tramo de Estafeta ha sido muy rápido. Tanto que dos toros se han quedado rezagados aunque, por fortuna, se han comportado con nobleza y no han envestido a los mozos que los rodeaban.

Tan sólo al llegar a la Bajada del Callejón, uno de los toros rezagados se ha resbalado y ha caído sobre uno grupo de mozos. A más de uno le ha rozado con el cuerno, aunque sin ocasionarles ninguna herida.

Finalmente, 2 minutos y 24 segundos después de que hubieran salido de los corralillos de Santo Domingo, los seis toros de Jandilla se encontraban ya en toriles y los heridos estaban ya siendo atendidos por los servicios médicos distribuidos a lo largo de todo el recorrido.

El herido por asta de toro, que tiene un pronóstico menos grave, es un joven de Salamanca, JGM, de 19 años, que presenta una cornada en la axila. Por traumatismos, todos leves, han sido trasladados PSM, de Sant Joan de Vilatorrada (Tarragona) y de 26 años, desde el puesto de Santo Domingo por una contusión en el hombro. El pamplonés ADM, de 22 años ha sido trasladado desde Mercaderes con policontusiones. MZF, de Segorbe (Castellón) y de 18 años también ha resultado policontusionado en Espoz y Mina, al final de la calle Estafeta. Finalmente, desde el puesto de Telefónica ha sido trasladado el navarro ATP, de Villava, y de 18 años con un traumatismo en el hombro. Salvo el herido por asta de toro, los demás serán dados de alta con toda probabilidad a lo largo de la mañana.