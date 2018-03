A la vanguardia del emprendimiento Tres grupos del Departamento de Administrativo del Centro Sagrado Corazón proponen a STARTinnova interesantes ideas de negocio para el futuro IÑAKI GARCÍA Logroño Jueves, 1 marzo 2018, 14:53

A la hora de poner en marcha cualquier propuesta empresarial hay que tener en cuenta las necesidades existentes y las respuestas que se pueden dar para cubrirlas. Ese es el razonamiento que han seguido los tres equipos del Departamento de Administrativo del Centro Sagrado Corazón (Jesuitas) para dar forma a los proyectos que han presentado al certamen STARTinnova. Vamos a conocerlos un poco más en profundidad.

Grupo: Camcan

Proyecto: DIY

Componentes: Ana del Campo y Sara Cantabrana

Tutora: Diana Sanfrutos

El proyecto:

Ana del Campo y Sara Cantabrana se han propuesto crear un espacio de creación artística. “Cada día más gente se apunta a la moda del DIY (Do It Yourself), pero muchas veces queremos hacer proyectos para los que no tenemos herramientas o espacio suficiente para crearlos”, apostillan las creadoras de este proyecto. La idea, por lo tanto, trata de ofertar un lugar en el que el usuario pueda crear sus obras con las herramientas necesarias y el espacio adecuado. “También se quieren proponer talleres de aprendizaje tanto para adultos como para familias y niños”, concluyen.

Grupo: Gagar

Proyecto: Winestar

Componentes: Ana García y Águeda Gaviria

Tutora: Diana Sanfrutos

El proyecto:

En La Rioja existen pequeñas bodegas artesanales con exquisitos vinos a los que sólo puede acceder un público muy reducido. “Ya que no se venden en grandes superficies”, inciden las componentes de ‘Winestar’, una empresa que consiste en una red de clubes de vinos que se centra exclusivamente en esos pequeños productores de la región. “Todos los socios contarán con un sommelier con el que poder consultar dudas sobre los vinos referidos: de qué tipo son, de qué zona o cuáles son los sabores y olores peculiares que no se podrán encontrar en otro sitio”, cuentan. Además, se realizarán visitas privadas a estas bodegas exclusivas en un ambiente íntimo.

Grupo: Foodini

Proyecto: Foodini

Componentes: Adrián Deheyder, Noelia Legasa, Denisse Muñoz y Sofía Pérez

Tutora: Diana Sanfrutos

El proyecto:

‘Foodini’ toma forma de un bar de tapas de la calle Laurel, pero no será un establecimiento culinario al uso. “Elaboraremos pinchos con una impresora 3D de comida”, explican los precursores de la idea. Dicha impresora cuenta con cinco cápsulas, a semejanza de los cartuchos de tinta de las tradicionales, aunque con la diferencia que dentro de cada una de ellas habrá ingredientes en vez de colores. “La impresora crea el plato imprimiendo finas capas de cada uno de esos ingredientes”, exponen. La herramienta está conectada a Internet y cuenta con una pantalla táctil en la parte frontal a través de la que el usuario puede elegir la receta: “Una vez hecha su selección, ‘Foodini’ indica cuáles son los ingredientes necesarios para el plato y el usuario lo debe introducir en cada cápsula para después comenzar la impresión”.