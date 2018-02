Los Boscos diseñan el futuro El centro educativo logroñés presenta a STARTinnova cuatro atractivas ideas de negocio IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 28 febrero 2018, 12:41

El IES Los Boscos vuelve a presentarse, un año más, al certamen STARTinnova. En esta ocasión, acude a él con cuatro interesantes propuestas de negocio en las que la innovación juega un papel muy importante. Son propuestas muy diferentes entre ellas, pero que llegan para dar respuesta a algunas de las necesidades más habituales que se plantean en la sociedad actual. Éstas son:

Nombre del proyecto: RRW

Los componentes: Daniel Ugarte, Mario Carreras, Francisco Javier Núñez y Pablo Granda

El tutor: Jesús Esteban

El proyecto:

Rioja Running and Wine (RRW) es una propuesta de negocio que busca aunar tres sectores tan pujantes en la actualidad como el vino, el ‘running’ y las nuevas tecnologías. “Hemos hecho varios estudios de mercados y hemos comprobado el éxito que tienen las carreras que se realizan entre viñedos”, explican. Así, y tras un proceso de contacto con diversas bodegas, se ofrecerán diferentes pruebas de este tipo en las que los participantes podrán aprender todo lo relacionado con los viñedos por los que corren al mismo tiempo que hacen deporte. “Al final del proceso, tienen una cata en la bodega y, además, pueden ir desbloqueando logros para poder acceder a otros circuitos de otras denominaciones origen”, cuentan los componentes de RRW.

Nombre del proyecto: Socialmotic

Los componentes: Diego Inchausti, Javier Moreno, Adrián de Celis y Ana María Rojo

El tutor: Carlos Prieto

El proyecto:

La domótica está jugando un papel cada vez más importante en los hogares. Sin embargo, los componentes de ‘Socialmotic’ han querido dar un paso más en ese concepto para dirigirlo a minusválidos. “El objetivo es poder facilitar la vida de esas personas en sus casas”, relatan. De esta manera, se podrían solventar muchas de las barreras a las que se enfrentan en la actualidad en su día a día en el hogar. En definitiva, se trata de darle a la domótica una vertiente social.

Nombre del proyecto: All in Key

Los componentes: Ignacio Alonso, Samuel Martínez y Sergio Ruiz

El tutor: Carlos Prieto

El proyecto:

¿Cuántas contraseñas hay que retener en la memoria en la actualidad? Las de las redes sociales, la del correo electrónico, las de las tarjetas de crédito… Muchas. De eso se han percatado los componentes de ‘All in Key’, quienes han presentado a STARTinnova una herramienta, en forma de ‘llave USB’, para almacenarlas todas. “Ese dispositivo se activará mediante la huella dactilar o de una serie de preguntas y una vez dentro el usuario encontrará todas sus contraseñas”, explican. “Es como una llave virtual”, apostillan.

Nombre del proyecto: Unifactura

Los componentes: David Rey, Luis Miguel Romero, Sara Ferrer y Robert Todor

El tutor: Jesús Esteban

El proyecto:

‘Unifactura’ tiene un objetivo claro, que no es otro que sus usuarios puedan almacenar sus facturas en un único espacio. “Cada vez que te compras cualquier objeto, necesitas el ticket si quieres realizar un cambio o si quieres hacer uso de la garantía, pero en muchas ocasiones no sabes dónde lo has metido”, cuentan los precursores de la idea. De esta manera, los usuarios encontrarían una aplicación en la que almacenar todas esas facturas para poder acudir a ellas en el momento que se necesite para realizar cualquier tipo de operación.