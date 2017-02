De alquileres y recados

Un año más los alumnos de Formación Profesional Básica en la rama de comercio han querido participar bajo la batuta de su tutor, Javier Sáenz, en el proyecto que propone Diario LA RIOJA y que bajo el nombre de Start Innova tiene como objetivo que los chavales aprendan de una forma diferente que es la innovación. Estos dos grupos se presentan al concurso con dos interesantes proyecto: uno relacionado con el alquiler de cosas usadas y el segundo con la oferta de un servicio para hacer todos esos recados que por edad o por falta de tiempo se nos quedan rezagados en la agenda diaria.

Grupo: MFQ 1

Alumnos

Abderrazak Nani, Ayoub El Fihri Moutaokil, Jerai Ordóñez García, Kaoutar, Benkhallouk Errami, Sergio Arizaga Angulo

Bajo el nombre de 'De punto en blanco' los chavales del IES Quintiliano proponen que todos tengamos la oportunidad de reutilizar las cosas que ya no usamos. "Es un poco la idea de estas plataformas de internet para vender lo que ya no usas pero nosotros lo enfocamos con el alquiler para que no te tengas que desprender del objeto", explica uno de ellos. En principio tendríamos un local físico para poder hacer los intercambios y luego iríamos más allá con una plataforma online. La idea es sacar rendimiento a lo que ya no usas sin la necesidad de tener que perderlo", comentan. "Sabes que durante unos años no vas a usar la bicicleta de tu hijo pues puedes alquilarla a través de nosotros", ejemplifican. "Con la crisis la gente está optando mucho por comprar y vender cosas de segunda mano, esto puede ser un pasito más", finalizan los chavales que vieron como punto más complicado el hecho de encontrar una idea original que después de tantos años de concurso nadie hubiese tocado.

Grupo: MFQ 2

Alumnos

Hamza El Azzouri, Karim Mensari Ibáñez, Mahdi Jeddi Fadli, Rafael Fresno Crespo, Roberto Martínez Chávez

Just for you, es eso mismo: un servicio hecho exclusivamente para ti. Se trata de un servicio para poder hacer recados a personas mayores o gente con poco tiempo. A través del whatsapp tú les avisas de la gestión que debes realizar y ellos se encargan de todo lo demás. "Esta enfocada especialmente para personas mayores: llevarles la compra, acompañarlos al médico, ir a por un paquete a correos... pero también para gente a la que el trabajo le absorbe casi toda la jornada", comentan. Además han pensado en todo. "Serían precios acordes a la gestión que haya que hacer y podría haber abonos mensuales y anuales", comentan los chavales. Los tenían claro, "Queríamos hacer un proyecto que tuviese que ver con ayudar a la gente y de ahí surgió la idea, lo demás fue un poco rodado", comentan. Tan claro como que puede ser un gran negocio.