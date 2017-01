Rentabilizar el entorno cultural y natural

Por supuesto, una de ellas relacionada con la accesibilidad y ambas con el patrimonio cultural o natural del entorno. Es el caso del Camino de Santiago o de las plantaciones de patatas, en una comarca como la de Santo Domingo de la Calzada, que aún conserva un peso específico por la calidad de sus, otrora, abundantes tubérculos.

LOS EQUIPOS

Equipo Alohate 1

Los alumnos

Catarina Ferreira Da Silva, Ionut Alexandru Ciubuc, María Nuria García Gómez

Tutora

Margarita González Alfaro

Proyecto 'Un camino para todos'

La apuesta de los alumnos del equipo Alohate 1 es por la accesibilidad. En torno a ella han pensado en una empresa que ofrezca rutas por el Camino de Santiago, en bicicletas adaptadas para personas con deficiencia visual. La iniciativa, no obstante, también podría abrirse a personas sin ninguna discapacidad. Un guía-acompañante iría narrando todo lo que ve y complementaría su explicación con datos históricos, culturales etc, para que el cliente pueda hacerse la idea más fidedigna posible de los lugares por los que pedalean. Una idea novedosa que haría 'visible' la ruta jacobea, a quienes no pueden verla.

Equipo Alohate 2

Los alumnos

Carmen Larrea Arrate, Katerine Walker Pérez, María Ruiz de Gopegui Galarreta

Tutora

Margarita González Alfaro

Proyecto 'Monalisa Tour'

El equipo Alohate 2 se decanta como idea de negocio por una iniciativa de agroturismo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, al entender que es el turismo que menos desarrollado está. Su idea consiste en ofrecer visitas guiadas por las explotaciones de patata de Santo Domingo de la Calzada y su comarca, por la tradicional vinculación de este cultivo con la zona, de ahí el nombre de 'Monalisa' - la variedad más sembrada- para el proyecto. Este, en resumen, busca ofrecer una "experiencia agrícola" mediante visitas a las plantaciones y participación, incluso, en el proceso de producción.