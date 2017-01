Propuestas innovadoras ‘patentadas’ en el IES Sagasta

Las propuestas más innovadoras, a menudo, son fruto de una nueva perspectiva, una reinterpretación o quizás un aplicación novedosa de productos, servicios y desarrollos tecnológicos existentes. Muchas de las propuestas presentadas al certamen de emprendedores STARTinnova, organizado por diario LA RIOJA y dirigido a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, suponen claros ejemplos. También, los cuatro proyectos ‘patentados’ por diecisiete estudiantes de Bachillerato del instituto logroñés Práxedes Mateo Sagasta, popularmente conocido como Sagasta. Aquí van sus propuestas: un buscador de servicios profesionales con recomendaciones, un servicio de cuidadores de niños en inglés, una plataforma de intercambio de bienes y servicios y un nuevo sistema de frenado más seguro y más eficaz para bicicletas. ¡Vamos por partes!

EQUIPO SHEEP

Los estudiantes:

Carla Serrano Íñiguez, Leyre García Gelos, Radu-Stelian Minculescu, Silvia Jinxiu Tardáguila Giacomozzi

El tutor:

Jorge Manuel Cordero Serrat

El proyecto:

Un suerte de ‘tripadvisor’ para todo tipo de servicios. Ese es el reto que se ha planteado el equipo integrado por Carla, Leyre, Radu-Stelian y Silvia, todos estudiantes de Bachillerato. ¿Necesita un fontanero? ¿Quizás un ramo de rosas? ¿Una reparación mecánica? La repuesta está en la plataforma digital de búsqueda de servicios de profesionales que este equipo se trae entre manos. Pero, ¡ojo!, la propuesta va más allá de un simple buscador, de una suerte de directorio de profesionales. Una de sus grandes aportaciones son una serie de instrumentos para discriminar entre opciones y fundamentar la decisión del usuario. Uno es la existencia de valoraciones de usuarios anteriores. Otro, la aplicación de un sistema de valoración propio y dinámico elaborado a partir de resultados y valoraciones previas. De esta manera, el proceso de búsqueda de profesionales, en ocasiones sometido a grandes dosis de azar, verá incrementado su índice de éxito y fiabilidad. Así que… ¡apunten la propuesta!

EQUIPO DEER

Los estudiantes:

Alejandro Moya Alonso, Javier Hinojosa Ruiz, José Daniel Marín Castañeda, Mohammed Yassin El Gheryb Ben Lachab, Sergio Palacios Rodríguez

El tutor:

Jorge Manuel Cordero Serrat

El proyecto:

Este proyecto supone una combinación singular de cuidador de niños y profesor nativo de inglés. O, con otras palabras, se trata de un servicio de niñeras (y niñeros) en inglés. La propuesta, desarrollada por un grupo de estudiantes de Bachillerato compuesto por Alejandro, Javier, José Daniel, Mohammed y Sergio, ofrece a los padres, además del servicio de cuidado de los más pequeños, la posibilidad de que estos se familiaricen con el inglés desde bebés. Los autores del proyecto son conscientes de que este planteamiento exige grandes dosis de profesionalidad. En esta línea, inciden en la necesidad de, más allá del planteamiento empresarial, establecer con los clientes una relación de singular familiaridad. No se les escapa que el éxito de la propuesta radica en que Grupo Deer, así es como se denomina el proyecto, sea percibido como sinónimo de confianza. ¡He aquí la propuesta! Puede que, en breve, un montón de niños riojanos inicien su camino hacia el bilingüismo con su niñero o con su niñera.

EQUIPO SMJJ

Los estudiantes:

Jhusseth Murillo, Jonathan Troya, María Viteri Apestegui, Sabela Villarroel Moro

El tutor:

Jorge Manuel Cordero Serrat

El proyecto:

El equipo integrado por Jhusseth, Jonathan, María y Sabela, cuatro estudiantes de Bachillerato del IES Sagasta, se dispone a dar una vuelta de tuerca a los conceptos tradicionales de compraventa de objetos de segunda mano, de utilización conjunta de los mismos, de trueque de bienes y servicios e incluso de banco de tiempo. De hecho, lo que estos estudiantes quieren hacer es unificar todos esos servicios y alguno más en una única plataforma. De esta manera, este nuevo portal permitirá a los usuarios un sinfín de operaciones. ¿No sabe usted muy bien por qué sigue guardando esta bicicleta estupenda o aquella tienda de campaña en el trastero? Este portal le ofrece un montón de opciones diferentes. Aquí van algunos ejemplos a vuelapluma: venderlas a cambio de dinero o canjearlas por un par de esquís y una caña de pescar o quizás, ¿quién sabe?, por unas clases de inglés a domicilio y la reparación de ese grifo que gotea. La cuestión es que, en un futuro próximo, todas esas posibilidades podrían estar a su disposición en un único portal y a una serie de clics.

EQUIPO HAMSS

Los estudiantes:

Alberto San Millán Santamaría, Ana Hidalgo del Río, David Martínez Salcedo, Sergio Aragón Barrio

El tutor:

Jorge Manuel Cordero Serrat

El proyecto:

Alberto, Ana, David y Sergio son estudiantes de Bachillerato y están diseñando un sorprendente sistema de frenado magnético para bicicletas. El planteamiento teórico está basado en una serie de imanes localizados en el interior de la llanta, la transformación de energía mecánica en energía eléctrica a través de fenómenos electromagnéticos y el aprovechamiento de las fuerzas de índole electromagnética para detener la bicicleta. El resultado práctico es un sistema de frenado más rápido, más preciso y más seguro. Y no solo eso. La propuesta incorpora unas luces intermitentes que incrementarán la visibilidad del ciclista y, por tanto, su seguridad. La cosa no acaba aquí, porque el equipo se está planteando la posibilidad de aprovechar los excedentes de energía eléctrica para alimentar otros dispositivos como, por ejemplo, cuentokilómetros, cámaras deportivas, dispositivos móviles… Una cosa está clara. Muchos ciclistas van a estar más que interesados en una solución como esta. Y, si no, al tiempo.