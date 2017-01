Una remesa de proyectos innovadores «made in» La Laboral

¡No hay dos proyectos parecidos! La cuarta edición del certamen de cultura emprendedora STARTinnova, promovido por diario LA RIOJA, ha entrado en su recta final y, entre otros muchos, cuatro equipos del IES Comercio ultiman estos días otros tantos proyectos absolutamente innovadores. ¿Innovadores? Mucho. Lo van a comprobar en apenas unas líneas. Aquí va un avance: una compañía especializada en servicios de apoyo en el hogar, una organización de profesores voluntarios, un singular bar de videojuegos y un proyecto de aprovechamiento de los excedentes de fruta. Sus creadores, veinte estudiantes, eso sí, han contado con la orientación de dos tutoras: María Pilar Ruiz Castellanos y María Victoria Moreno.

EQUIPO DE2

Los estudiantes: Cristina Ionela Safronea, Daniel Sánchez Asensio, Dunia Martínez Filali, Nadia Sánchez Martínez, Sandra Agrieszka Misetela

La tutora:

María Pilar Ruiz Castellanos

El proyecto:

Imagina que tu casa necesita una limpieza urgente y no dispones de demasiado tiempo. Imagina que tienes que ausentarte de forma inopinada por cuestiones profesionales y no encuentras a nadie que pueda quedarse unas horas con los niños. Daniel, Cristina, Nadia, Dunia y Sandra, cinco estudiantes de Formación Profesional Básica en el IES La Laboral, están trabajando en la solución. Se trata de una empresa de servicios para el hogar en áreas como limpieza y cuidado de niños y personas mayores. Algunas características clave de la propuesta son la versatilidad, la disponibilidad y la inmediatez del servicio. Usted necesita un apoyo una serie de horas semanales: no hay problema. Usted necesita un apoyo puntual esta tarde a las siete: tampoco hay problema. La gestión del servicio, naturalmente, se podría llevar a cabo de forma rápida y efectiva por internet o a través de una aplicación móvil. La idea, en pocas palabras, consiste en dar una respuesta personalizada a las personas o a las familias que necesitan apoyo en el hogar.

EQUIPO O5

Los estudiantes:

Cristofer Gahete Curriel, David Ionut Constantin, Leandro Daniel Rosado Solis, Said Maimouni, Yassir El Akhal

La tutora:

María Pilar Ruiz Castellanos

El proyecto:

Los miembros de este equipo, vaya el aviso por adelante, son grandes aficionados a los videojuegos y su propuesta va a resultar muy estimulante para más de uno y de una. Se llama Bar&Games y consiste precisamente en eso: en una combinación singular de un bar y muchos videojuegos. El proyecto, desarrollado por Cristofer, David, Leandro, Said y Yassir, todos estudiantes de Formación Profesional Básica, va más allá de una sala tradicional de juegos recreativos. Consiste en un establecimiento de hostelería que servirá de punto de encuentro para aficionados a este tipo de juegos y donde, de la misma manera que en una cafetería se puede jugar con tu cuadrilla al Trivial, al Monopoly o al Party, los usuarios podrán disfrutar con sus amigos a los mandos de una consola de última generación. Puede incluso que también haya un rinconcito para nostálgicos de las primeras consolas, hoy en día objetos de coleccionismo. ¡Habrá que estar atentos a las próximas inauguraciones!

EQUIPO BOST5

Los estudiantes:

Iván Royo Ordóñez, Julia García Santos, Raquel Da Silva Santos, María Díez Pascual, Pablo García Aguilera

La tutora:

María Pilar Ruiz Castellanos

El proyecto:

Este equipo, más que en una empresa, trabaja en el desarrollo de un proyecto de emprendimiento social. Surge de la constatación de dos realidades: por un lado, la rápida evolución del mercado laboral, que exige a los profesionales altas dosis de formación y especialización; por otro lado, la existencia de personas que no pueden acceder a la formación que necesitan. En este contexto, cinco alumnos de Formación Profesional Básica, Iván, Julia, Raquel, María y Pablo, estudian la creación de una suerte de organización de intercambio de conocimientos, una organización en la que, de forma organizada y bien estructurada, unas personas forman de manera voluntaria a otras personas. Los autores de la idea piensan, por ejemplo, en profesionales jubilados que, a lo largo de su carrera profesional, han acumulado unos conocimientos valiosísimos que pueden resultar muy útiles a otras personas. El equipo está trabajando, ya han mantenido conversaciones con diversas entidades, en el desarrollo de una estrategia de financiación que posibilite la viabilidad del proyecto. ¡Habrá que esperar unos días para conocer los detalles!

EQUIPO ECO JAM

Los estudiantes: Alberto Martínez Pangua, Erika Du Baele Meeser, Lara Martínez Martínez, Miguel Vea Escarza, Soraya Rubio Ruiz

La tutora:

María Victoria Moreno

El proyecto:

En la última vendimia, allá por octubre, millones de kilos de uva acabaron por tierra, entre las calles de los viñedos de buena parte de La Rioja. Este fenómeno, motivado por el sorprendente volumen de la cosecha y las limitaciones de rendimientos, fue transformado en pregunta por el equipo integrado por Alberto, Erika, Lara, Miguel y Soraya, estudiantes del ciclo formativo de Vitivinicultura del IES La Laboral: ¿cómo rentabilizar los excedentes de uva… y de manzanas y de peras: de cualquier fruta? He aquí el punto de partida. El equipo plantea como respuesta una serie de líneas de trabajo que posibilitan el aprovechamiento de los excedentes. La primera, tras la recolección de la fruta sobrante mediante contenedores instalados en los linderos de las fincas implicadas, consiste en su utilización para la recuperación y comercialización de dulces típicos riojanos como el arrope, el mostillo, la mistela o el mazapán de cepa. La segunda, en su empleo para la fabricación de cajitas de compost específicas para el cultivo de plantas aromáticas. La tercera línea conlleva el traslado de los restos no utilizados a una alcoholera para su transformación en biomasa. Los excedentes, de esta manera, se convertirían en productos más que interesantes. Recuerden el nombre del proyecto: Eco Jam (mermelada ecológica en inglés).