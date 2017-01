Propuestas para no perderse en el IES Comercio

Los tres equipos han sido bautizados con las siglas de sus ciclos formativos, los tres pertenecen al IES Comercio y los tres cursan estudios del área de informática. De una manera u otra todos han apostado por el diseño y la comercialización de herramientas para no perderse… ¿Para no perderse? Exacto. La cuestión es que sus propuestas, singulares, interesantes, innovadoras, nos permitirán bien localizar mascotas que hayamos extraviado, bien eludir la pérdida (vía sustracción) de nuestras bicicletas, bien evitar que las distracciones cotidianas desemboquen en la pérdida de objetos. ¿Interesados? He aquí tres propuestas del certamen de emprendedores STARTinnova.

EQUIPO SMR1

Los estudiantes:

Adrián Fernández Santamaría, Diego Palacios Alútiz, Javier Ijalba Martínez, José Javier Urra Villanueva, Nahuel Nicolás Rodríguez

La tutora:

Raquel del Castillo

El proyecto:

Lo primero que hay que decir es que Adrián, Diego, Javier, José Javier y Nahuel, además de emprendedores en ciernes, tienen una debilidad: los animales. Los cinco son alumnos del ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes, de ahí la sigla que el equipo tiene por nombre, y su proyecto consiste en una página web que tiene por objeto facilitar la búsqueda de animales perdidos. El sitio, que estará a medio camino entre un foro y una red social, posibilitará el intercambio de información en tiempo real e incluirá un mapa donde situar en tanto el área donde cada animal se ha perdido como los puntos en los que ha sido visto con posterioridad. La propuesta, con todos estos ingredientes, irá un paso más allá para convertirse en un punto de encuentro para amantes de animales desde el que se fomentará la adopción. ¿El nombre? Hay que decir que el proyecto no ha sido todavía oficialmente bautizado pero la opción que cuenta como más apoyos en el grupo es ‘Phone your dog’ (‘llama a tu perro’ en inglés). Lo mejor de todo es que los autores de la idea se están planteando la posibilidad de materializar el proyecto en un futuro próximo. ¡Genial idea!

EQUIPO SMR2

Los estudiantes:

Álvaro Martínez Gil, Josu Vidorreta Camacho, Miguel Montiel López, Rafael Castilla Uzquiza

La tutora:

Raquel del Castillo

El proyecto:

Álvaro, Josu, Miguel y Rafael también estudian el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes en el IES Comercio y los cuatro están trabajando en el diseño de un singular candado para bicicletas. Se trata de un dispositivo pequeño, ligero y con un diseño atractivo que hace las veces de un candado tradicional. No obstante, en el momento en el que alguien trata de manipularlo, se dispara una alarma que podría consistir bien en una sirena tradicional bien en una voz que, educada, pero apremiante e imperiosa, solicita al amigo de lo ajeno en cuestión que ceje en su intención. El equipo se encuentra en pleno desarrollo del dispositivo. En este momento, está estudiando la posibilidad de que el candando emita un aviso instantáneo al teléfono móvil de propietario en el momento en el que detecte el intento de manipulación. Esta opción, no obstante, exige la resolución de diversas dificultades técnicas y el tiempo apremia: la fecha de entrega de la propuesta está ya a la vuelta de la esquina. ¡La solución final se conocerá en breve!

EQUIPO DAM

Los estudiantes:

Alejandro Alfaro Rodríguez, Ángela Gómez Arrillaga, Daniel Adán Ruiz, Javier Onrubia Monedero

La tutora:

Raquel del Castillo

El proyecto:

¿Pierde habitualmente las llaves del coche? ¿Suele olvidar el móvil en la barra del bar? ¿Se deja la mochila en cualquier sitio? Alejandro, Ángela, Daniel y Javier, estudiantes del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, tienen la solución. Se llama o, mejor dicho, casi seguro que se llamará ‘Find it’ (‘encuéntralo’ en inglés). La idea es sencilla: se trata de una pulsera conectada por bluetooth a una serie de pegatinas dotadas con un diminuto dispositivo. La cuestión es que el usuario puede poner los adhesivos en cualquier cosa susceptible de ser perdida o sustraída y, en el momento en el que este se aleje más de cinco metros de la misma, la pulsera vibrará. Las aplicaciones, imaginen, son numerosísimas. El equipo ya está trabajando en la conexión de la pulsera a un dispositivo móvil, en las múltiples opciones de configuración del sistema… La cuestión es que si, de aquí a un tiempo, empiezan a ver pequeñas pegatinas en gafas, llaveros y móviles de familiares, amigos y compañeros, ya saben de qué se trata… ¡Cosas de STARTinnova!