«He pretendido que mis alumnos miren con ojo crítico la realidad» La docente del IES Tomás Mingot, Anabel Marín, Premio al Mejor Profesor. ros / J. HERRE Anabel Marín Premio al Mejor Profesor Periodista y docente del IES Tomás Mingot, Marín ha disfrutado enseñando a los chicos el estilo periodístico P. HIDALGO Viernes, 4 mayo 2018, 00:03

Dos de dos. Anabel Marín, del IES Tomás Mingot de Logroño, ha vuelto a cosechar un premio en el concurso Reportero Escolar. Si este año ha merecido el reconocimiento a Mejor Profesor, hace dos ediciones un equipo que tutorizó, correspondiente a otro centro educativo, recogió la distinción a Mejor Noticia. A Marín, profesora de Lengua y Literatura en el Tomás Mingot, le hacen una ilusión especial los galardones obtenidos en este certamen, puesto que además de docente estudió Periodismo. El jurado valoró su alto nivel de implicación, su atención a las valoraciones y la difusión de la iniciativa en las redes sociales.

-Como periodista, ¿habrá aplicado sus conocimientos con sus alumnos en un concurso que pretende, entre otras cosas, despertar vocaciones de esta profesión?

-Sí, les di pautas acerca de cómo diferenciar una entrevista en estilo directo de una en indirecto. También les expliqué el titular, cómo redactar una entradilla, les enseñé a poner un cintillo... En la ortografía no he tenido que intervenir porque no cometen faltas.

-¿Qué objetivos perseguía con la participación de sus alumnos en el certamen?

-Quería inculcarles el trabajo en equipo, el compañerismo, enseñarles a colaborar y a aceptar las opiniones de los otros. Además, pretendía que asimilaran valores como la objetividad y que se cercioraran de que lo dice una noticia es real, sobre todo hoy en día cuando ellos muchas veces leen cosas en redes sociales.

-¿Cómo han trabajado?

-Además de contar noticias, les pedí que hicieran columnas de opinión sobre cómo pensaban que podría mejorar Logroño. Pretendía que mirasen con ojo crítico la realidad, que supieran criticar, pero al mismo tiempo que fueran respetuosos.

-¿Les ha conllevado mucho esfuerzo la participación en Reportero Escolar?

-Sí, se presentaron dos equipos de cinco integrantes cada uno de 15-16 años. Estaban formados por 7 chicas y 3 chicos. Comenzamos a trabajar en enero y continuamos a destajo hasta Semana Santa. Al tratarse de un concurso voluntario, hacíamos las cosas fuera del horario escolar. Escriben impecablemente, aunque a diario me pedían que les revisase los textos. Incluso en las vacaciones de Semana Santa me escribieron para que les corrigiera. Hemos trabajado durante más de tres meses, pero he disfrutado mucho enseñándoles las '5 Ws', a diferenciar una noticia de un reportaje... Soy también periodista y lo llevo en la sangre.

-¿Qué le gustaría que se les haya quedado a sus alumnos del paso por esta iniciativa?

-Lo bueno y bonito que es trabajar en equipo porque hoy en día les van a exigir saber trabajar codo con codo. Tienen que acostumbrarse a ello, así como a aceptar las opiniones del resto, con las que quizá no estén de acuerdo.

-¿Saldrá algún periodista de los equipos que ha tutorizado?

-Hay varios a los que les gustan las letras y una alumna en concreto hace críticas literarias. Se le dan fenomenal. Otra también hizo un reportaje sobre el Día Mundial de la Radio.