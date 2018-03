reivindicar nuestros derechos

Agradezco a Diario LA RIOJA que en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, me permita compartir con todos vosotros mi experiencia profesional, de modo que sirva de ejemplo de por qué nunca debemos dejar de luchar hasta conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.

El 28 de enero del 2015 tomé posesión de mi cargo actual como Jefa Provincial de Tráfico, convirtiéndome así en la primera mujer que ha ostentado esa responsabilidad en la historia de la Jefatura.

En La Rioja, lidero un equipo formado por otras 16 mujeres y 14 hombres y tengo el orgullo de pertenecer a un organismo que cuenta con nosotras. No obstante, al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, le han precedido dos mujeres. En la DGT, dos de cada tres altos cargos en los servicios centrales también lo son. Y la Jefatura de La Rioja no es una laguna, ya que otras 31 mujeres ocupan idéntica responsabilidad a la mía, sobre un total de 66 Jefaturas provinciales y oficinas locales. Así que, aunque poco a poco, vamos rompiendo techos de cristal.

Cuando me ofrecieron venir de Guipúzcoa -donde era subjefa Provincial de Tráfico- a La Rioja, comuniqué que estaba en los últimos meses del embarazo de mi segundo hijo, lo que no impidió que me incorporase tras cumplir la baja de maternidad: otra pequeña batalla ganada, gracias a la lucha y al sufrimiento de tantas y tantas mujeres a las que el hecho de dar a luz les ha cerrado las puertas del mundo laboral.

En definitiva, hemos avanzado mucho en la consecución de nuestros derechos, pero hay algo con lo que toda madre trabajadora aún debe convivir: con una conciliación de su vida familiar y laboral que con frecuencia, en menor medida en la Administración, se queda en papel mojado en pleno siglo XXI.