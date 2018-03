«Al principio los señores se extrañaban de ver a una mujer juez»

Natural de Nájera, María Cecilia de la Iglesia representa desde el 2015 a todos los jueces de Logroño, pero hasta llegar a dirigir el decanato, apoyada por sus propios compañeros, ha ejercicio como juez en municipios pequeños, como Boltaña, en Huesca, donde, dice, «los señores se extrañaban de ver a una mujer juez».

-De su experiencia personal, ¿diría que hay discriminación en el mundo judicial?

- En el acceso a la carrera judicial, no. Al principio, cuando me tocó trabajar en un pueblo muy pequeño, los señores se extrañaban de ver a una mujer juez, no te terminaban de creer como tal, pero en mi día a día no noto esa discriminación. Tampoco con mis compañeros. No percibo ningún tipo de diferencia, todos nos desenvolvemos en igualdad de condiciones.

- En su ámbito la presencia de mujeres va en aumento, pero ¿queda mucho por hacer?

-Una de las cosas que nos hemos planteado siempre y en las reuniones anuales de decanos lo solemos hacer ver es que así como para acceder a la carrera judicial no tenemos ninguna limitación, sí que se percibe que en altos cargos o de libre designación existe un techo de cristal. Forma parte de nuestra responsabilidad presentarnos y optar a los órganos de gobierno.

- Usted ha llegado a decana

- Sí pero en el caso de los decanatos es que es una elección democrática entre el colectivo de jueces, es decir, es por elección, no por designación de valoración de méritos que es donde puede entrar esa discriminación, no obstante, hoy por hoy no podemos decir que exista esa discriminación. Sí que es cierto que tenemos que concienciarnos nosotras mismas de que somos igualmente válidas y que podemos optar en igualdad de condiciones a puestos de libre designación. Es una cuestión de conciencia personal, en la carrera judicial es más eso que una cuestión de discriminación.