Para María José González ser ganadera fue una elección personal que le permite disfrutar de una de las cosas que más le gustan en el mundo: la naturaleza. Así, desde el 2004 lleva las riendas junto a su marido de una explotación de ganado vacuno, ovino y caprino en su localidad natal, Laguna de Cameros. Asegura que «nunca» se ha sentido «discriminada, al contrario», pese a moverse en un sector tradicionalmente masculino. «Siempre me han tratado bien, muy bien», subraya.

María José fue de las pocas que apostó por la titularidad compartida, una figura que entró en vigor en el 2012 para visibilizar a la población femenina ocupada en actividades agrícolas y ganaderas. Se buscaba que constaran en los registros y cotizasen a la Seguridad Social Agraria. «En los pueblos pequeños, la mujer ha estado implicada en la ganadería, pero por detrás», explica. Quizá por eso, cuando se posicionó al frente de la explotación, no notó ningún distingo.

No obstante, la ganadera remarca que un empleo como el de ella hoy en día no suele atraer ni a hombres ni a mujeres. «Nadie se quiere manchar, pringar ni trabajar un domingo», sostiene. Esta laguchina atribuye en buena parte la sangría demográfica que azota a la sierra riojana a que en el medio rural queden pocas alternativas más de vida que las ligadas al agro. «La despoblación la hemos creado, no ha venido; puesto que la gente prefiere irse a la ciudad a trabajar en las fábricas», sostiene.

Pese a ello, defiende que «el papel de la mujer en el medio rural resulta crucial». «Si se quedaran más, también se quedarían más hombres», considera.

Sin embargo, para las que desarrollan su labor profesional en la ciudad reclama que «por el mismo puesto, deberían cobrar igual salario».

Conciliación

María José tiene dos hijos. Afirma que el ser madre tampoco la ha limitado a la hora de desarrollar su trabajo como ganadera. «En casa las tareas siempre nos las hemos repartido entre mi marido y yo. Nunca me he quejado en ese sentido», indica. Pero sí que al tener que estar pendiente también de los hijos, tener que llevarlos a las extraescolares, se ve «muy pillada de horarios». «Pero no por ser mujer, sino porque debes estar pendiente de dos personas más», apostilla.

En su caso influye a su vez que sus hijos realizan estas actividades en localidades del valle y ella tiene su cabaña ganadera en el municipio del Camero Viejo más distante por la LR-250.