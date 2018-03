UNA MUJER, UNA RAZÓN «Me refiero a esas mujeres valientes que nunca se han resignado y, en consecuencia, todavía persiguen sus sueños» MARIOLA URREA Jueves, 8 marzo 2018, 10:29

No me detendré en enunciar todas y cada una de las dificultades que encuentran las mujeres para conciliar sus aspiraciones personales y profesionales en una sociedad que no ha sido capaz de erradicar la desigualdad. Lo doy por entendido y aceptado como punto de partida. Me parece más interesante recordar la importancia que tiene seguir sumando esfuerzos para defender nuestro talento, visibilizar nuestro trabajo y reclamar que se cumpla la ley y se elimine cualquier vestigio de discriminación por razón de sexo. Algo que, al parecer, no resulta tan evidente.

Con este propósito, quiero prestar atención a las trayectorias de aquellas mujeres que han logrado una posición reconocida en su ámbito profesional como modelo de inspiración y motivación para todas. Así, el talento, el coraje, el esfuerzo y la audacia que han demostrado aquellas mujeres de éxito en el campo científico, empresarial, deportivo o en el ámbito de la política nacional e internacional hacen que sus éxitos representen, en cierta medida, un éxito colectivo.

De hecho, cuando escribo estas líneas pienso, en realidad, en millones de mujeres anónimas que han hecho suyos, incluso sin saberlo, esos atributos que caracterizan un modelo de liderazgo femenino que hoy quiero reivindicar y reconocer. Me refiero a esas mujeres valientes que nunca se han resignado y, en consecuencia, todavía persiguen sus sueños. Pienso en mujeres que no han renunciado a luchar por aquello en lo que creen, aunque las circunstancias no se lo hayan puesto fácil. Hablo de mujeres que, a pesar de todo, mantienen la confianza en sus capacidades y no dudan en reivindicar sus derechos como aspiración personal y expresión también de una conquista social.

Hoy me parece un buen día para reconocer a todas esas mujeres, cualquiera que sea su trabajo, que aportan más del cincuenta por ciento del talento que acumula nuestra sociedad. Cada una de esas mujeres son, en realidad, la mejor razón para sumarse a los actos reivindicativos de este 8 de marzo de 2018.