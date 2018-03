Soy hombre: ¿Cómo puedo apoyar el 8 de marzo? ¿Puedo sumarme a la huelga? ¿Cómo puedo apoyarla? Las dudas que se plantean los hombres de cara a la protesta feminista INÉS MARTÍNEZ Logroño Miércoles, 7 marzo 2018, 13:24

Aunque la bandera de la protesta del 8 de marzo la levantan las mujeres, protagonistas absolutas de la jornada y de las reivindicaciones, muchos hombres se encuentran en la tesitura de no saber cómo apoyar la protesta ni cuál es su papel en una jornada que se plantea como histórica. Los hombres tienen un rol importante este 8 de marzo, pero no haciendo huelga, sino cubriendo esos cuidados que no pueden parar o ejerciendo esos servicios mínimos que no pueden hacer las mujeres porque van a estar en huelga. En resumen, apoyando.

1 ¿Pueden los hombres unirse a la huelga?

Se trata de una huelga general, así que legalmente no se puede negar a los hombres sumarse. Pero desde los movimientos feministas se pide que no lo hagan para no difuminar los objetivos. El objetivo es visualizar los sectores que están más feminizados, y la forma de hacerlo es que se vean los 'huecos' que realmente dejan las mujeres.

2 Si eres compañero de trabajo

Desde las asociaciones feministas se pide a los hombres que difundan la huelga en su centro de trabajo, que se ofrezcan para los servicios mínimo o que donen el salario de ese día al movimiento feminista.

3 Si eres padre

Encárgate de tus hijas e hijos y facilita el debate y la puesta en práctica de la huelga de estudiantes (AMPAS, escuela...). Y si en tu familia hay alguien dependiente y es una mujer la que se encargad de esa persona, encárgate tú.

4 Si eres amigo

Puedes ofrecerte de niñero

5 Si eres jefe

Facilita el derecho a huelga, muestra tu solidaridad. Evita represalias y no pongas problemas.

6 Si eres profesor

No pases lista ese día, se trata de una falta justificada.

7 Si vas a una manifestación

Serás bienvenido, pero desde las asociaciones feministas se pide que no tomen un papel activo de organización y protagonista. Debes estar en un segundo plano y quedarte en la parte de atrás.