«Cuando comencé fui tratada peor que mis compañeros»

Desde que se licenció en Química en la universidad de Zaragoza, la najerina Carmen Nájera emprendió una meteórica carrera acumulando, primero, un brillante currículum en los campus de Oxford, Harvard... y con una trayectoria profesional de vértigo que tuvo su recompensa en el 2014 cuando fue designada la primera académica en el grupo de Física y Química de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

- ¿Se ha sentido discriminada en su trabajo por ser mujer?

- En general no he sentido discriminación negativa. Sólo al comienzo de mi carrera fui tratada peor que los compañeros de mi misma promoción. Más recientemente, sí que he experimentado discriminación positiva en algunas ocasiones.

- ¿Ha tenido que esforzarse más que sus compañeros hombres para tener cierto reconocimiento?

- No, creo que no. A ciertos niveles se valora la trayectoria investigadora que ha de ser semejante a la de los hombres.

- Aunque cada vez hay más mujeres dedicadas a la ciencia y a la investigación, ¿queda camino por recorrer?

- Sobre todo que la sociedad cambie sus actitudes de discriminación de género que impiden que las mujeres puedan compatibilizar su trabajo con la vida familiar.

- En su caso ¿es posible la conciliación laboral y familiar?

- Sí, en mi caso ha sido posible gracias a la ayuda de mi marido y también a la posibilidad de poder costear la ayuda de una persona que atendiera a los niños y las labores del hogar.

- ¿En algún momento ha sentido que le tratan diferente por ser mujer, especialmente en el que se mueve que es un mundo principalmente de hombres?

-No, en absoluto.

-¿Qué diría a las mujeres en un día como hoy, 8 de marzo?

- Que luchen por sus derechos y que se defiendan de las injusticias tanto familiares como laborales. Que peleen por hacer realidad su vocación científica si es el caso y, en general, sus ideales.