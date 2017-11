El cupón de la ONCE celebra el 15 aniversario de Vocento Antonio Mayor, Óscar Campillo, Iñaki Arechabaleta y Ángel Sánchez Cánovas. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la imagen de Vocento R. C. Madrid Jueves, 30 noviembre 2017, 20:51

El 15 aniversario de Vocento, grupo de prensa líder en España, protagoniza el cupón de la ONCE del miércoles, 6 de diciembre. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la imagen de Vocento.

El cupón ha sido presentado por Ángel Sánchez Cánovas, director general de la ONCE; Iñaki Arechabaleta, director general de Negocio de Vocento; Antonio Mayor, director de Comunicación de la ONCE, y Óscar Campillo, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vocento.

Vocento, fundado en 2002, nace con la fusión del Grupo Correo y Prensa Española. Los 15 años de historia del grupo son en realidad muchos más. A ellos hay que sumarle los 154 años del Norte de Castilla, decano de la prensa española, o los 114 de ABC, cabecera nacional del grupo que ha sido un reflejo de la realidad de España a lo largo de más de un siglo. Y así hasta llegar a sumar el recorrido de las 13 cabeceras de Vocento pasando por sus cinco revistas y suplementos. Además de su actividad en distintas divisiones multimedia y su participación en medios audiovisuales.

A lo largo de la historia, por las distintas cabeceras de Vocento han pasado nombres ilustres de la cultura, como Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Azorín, Julio Camba, Valle Inclán, Camilo José Cela, Miguel Delibes o Antonio Mingote.

Cupon Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.