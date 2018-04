Los cromos que faltaban María, con sus hijas Sofía, María y Rocío y los más de 250 cromos que ha confeccionado. / jordi iglesias María Vázquez, una madre de Badajoz, lleva seis meses elaborando para sus hijas algo que no existe: el álbum de las jugadoras de la Liga Iberdrola de fútbol JOSEBA VÁZQUEZ Miércoles, 18 abril 2018, 12:05

La familia Iglesias-Vázquez es una familia dividida. Deportivamente hablando. María madre y María hija, de 5 años, son del Sevilla. El padre, Jordi, y Rocío, de 8 primaveras, sufren y gozan con el Barcelona. Falta que a la pequeña Sofía, de dos añitos, le llegue el momento de decantarse con cuáles de estos colores rompe la paridad o, ¡quién sabe!, añadir un tercer nombre a las preferencias futbolísticas de este hogar de Montijo (Badajoz). «Las hermanas se pelean un poco para ver quién se la lleva hacia su equipo», relata divertida la mamá de las tres.

16 equipos Tres décadas. El campeonato nacional de fútbol femenino está a punto de cumplir treinta años. Comenzó a disputarse en la temporada 1988-89. La presente es la segunda campaña con el patrocinio de Iberdrola. Lo juegan 16 equipos y bajan dos. El club más laureado es el Athletic, con cinco títulos, seguido de Levante y Barcelona, ambos con cuatro. 13 de mayo concluirá la Iberdrola Primera División Femenina. En las cuatro jornadas que restan se decidirá el ganador. Lidera la clasificación el Atlético de Madrid, vigente campeón, con 65 puntos, seguido del Barcelona, con 64.

Mientras, María Vázquez, lleva medio año embarcada en la compleja misión de elaborar para sus hijas algo que no existe: un álbum con los cromos de todas las jugadoras de los dieciséis equipos que compiten en la Iberdrola Primera División Femenina. La cosa empezó así como sin querer. «El año pasado vino el Sevilla a jugar con el Peña el Valle, equipo del pueblo de Segunda, y le hice unos cromos a María para que se los firmaran las jugadoras». Unos meses más tarde, «en octubre», la entregada madre pensó que aquello podía tener una continuidad con el resto de clubes para satisfacer a sus hijas, «que han abierto sus ojos a esto del fútbol femenino». Así comenzó a confeccionar unas plantillas similares a las de los cromos de las estrellas masculinas y a recopilar fotos de juego y de busto de cada una de las protagonistas. Una tarea, porque son más de 360. Horas y horas de ordenador, 'photoshop', impresión, plastificado... «Lleva su tiempo y lo hago a ratitos perdidos». María Vázquez, de 38 años, titulada en Comunicación Audiovisual, trabaja en una empresa multimedia que cuenta con página web, emisora de radio y edita un periódico local mensual -'Crónicas de un pueblo'- en la comarca de Vegas Bajas del Guadiana.

«Me han aconsejado que patente la idea, pero no voy a meterme en camisa de once varas»

Ha elaborado ya algo más de 250 cromos, pero, ante el riesgo de atasco, optó hace unos días por lanzar una señal de socorro a través de su cuenta de Twitter. El resultado, espectacular. Cerca de 12.000 'me gusta' y mensaje retuiteado por más de 8.000 usuarios. «Me faltan por completar Madrid, Albacete, Zaragoza, Huelva y Rayo. Algunos de estos y la Liga ya me han mandado las fotos de busto y un montón de gente se ha ofrecido a ayudarme». Conclusión, en redes y medios en general se está hablando del fútbol femenino más que nunca. En Iberdrola, empresa que patrocina y da nombre al campeonato desde hace dos años, así lo reconocen. «Nos llena de ilusión que todo el esfuerzo que estamos haciendo tenga este reflejo, que demuestra que el fútbol femenino tiene cada vez mayor tirón y que cada vez más niñas quieren jugar», declara Dolores Martelli, responsable de patrocinio de la Liga Iberdrola. «Y estamos muy agradecidos a María, encantados con su trabajo y con poder colaborar y ayudarla a completar la colección para sus hijas», añade.

La ficha de Marta Cazalla, defensa del Atlético de Madrid.

Interés de coleccionistas

A María le han llovido ofertas de ayuda y también peticiones. Varias de jugadoras de la Liga Iberdrola, entusiasmadas al verse por una vez equiparadas con sus colegas hombres. Y Vázquez las atiende; imprime en A4 y en color, plastifica las láminas y se las envía, lo que le supone un gasto. Tambien ha recibido interés de «coleccionistas que me han ofrecido dinero». Hay que valorar que el ábum, cuando esté acabado, será único en el mundo. «Hay quien me ha aconsejado que patente la idea, pero no voy a meterme en camisa de once varas. No sé si hasta me podría plantear problemas, aunque tengo claro que me lo acabarán pisando», dice resignada. No le importa. Solo quiere completar la novedosa colección, «encuadernarla y dársela a mis niñas para que la compartan».

- Eso ocurrirá pronto, seguro. Mientras, ¿cómo van a vivir las sevillistas y 'culés' de esta familia la final de Copa masculina del sábado? ¿Habrá tensión?

- Ja, ja... Somos civilizados y a las niñas les tengo dicho que unas veces se gana y otras se aprende. Ese día la mitad nos disgustaremos, pero bueno...

Palabra de María Vázquez. Una madre de álbum.