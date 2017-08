Critica un hotel antes de que se inaugure y se lleva una gran respuesta Un usuario aseguró que la cama no tenía el colchón adecuado LA RIOJA Miércoles, 30 agosto 2017, 13:11

El propietario del Hotel Landaben se han llevado una gran sorpresa en los últimos días al ver que un usuario de Google ha criticado las camas del alojamiento. La sorpresa no es porque temga o no razón, sino porque no ha sido inaugurado todavía.

La respuesta del propietario del Hotel Landaben, llena de ingenio y gracia, se ha hecho viral.