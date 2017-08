La NASA contesta a un niño que pidió trabajo como guardián de la galaxia El niño alegó que su hermana le ha dicho que es un alien y que ha visto rodas las películas de extraterrestres LA RIOJA Domingo, 6 agosto 2017, 17:29

Las viralidades nos regalan historias tan bonitas y entrañables como la de Jack Davis, un niño de 9 años que escribió a la NASA para postularse para el puesto de guardián de la galaxia, algo a lo que la agencia espacial contestó con mucho tacto y cariño.

La NASA publicaba hace unas semanas que busca un nuevo oficial de protección planetaria, un puesto de trabajo por el que se han interesado miles de personas en el mundo, así como por el sueldo de hasta 187.000 dólares (157.400 euros) al año.

Jack explica en su carta que él es la persona ideal para el puesto, y lo argumenta muy bien:

Querida NASA,

Mi nombre es Jack Davis y me gustaría solicitar el puesto de oficial de protección planetaria. Puede que solo tenga nueve años, pero creo que sería apto para el trabajo. Una de las razones es que mi hermana dice que yo también soy un alien. He visto casi todas las películas del espacio y de alienígenas que he podido. También he visto la serie 'Marvel Agents of Shield' y espero ver la película 'Men in Black'. Soy muy bueno con los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien.

Sinceramente,

Jack Davis

Guardián de la Galaxia

Cuarto curso

Una amigo de los padres del niño publicó la carta en Reddit, y ésta se ha hecho viral, claro.

pero la historia no termina ahí. Lo que la hace todavía más viral es que la NASA le ha contestado:

Querido Jack,

Hemos sabido que eres un Guardián de la Galaxia y que estás interesado en ser Oficial de Protección Planetaria. ¡Genial!

Nuestra vacante para Oficial de Protección Planetaria es muy chula y es un trabajo muy importante. Se trata de proteger la Tierra de microbios minúsculos cuando traemos muestras de la Luna, asteroides o de Marte. También se trata de proteger otros planetas y lunas de nuestros gérmenes mientras exploramos el Sistema Solar.

Siempre estamos buscando futuros científicos brillantes e ingenieros que nos ayuden, así que esperamos que estudies mucho y te vaya fenomenal en el colegio. ¡Esperamos verte aquí en la NASA uno de estos días!