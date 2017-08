Surge la duda. ¿A los chinos les gusta el jamón? Y rápido se obtiene la respuesta: sí. La comunidad de turistas chinos es una gran fanática de los manjares españoles. Y eso que en poco o nada se parecen su gastronomía y la nuestra. Quienes nos visitan desde el país asiático conocen de antemano qué es el jamón, y todos, bien que mal, acaban probándolo. Y sí, gusta a todo –o casi todo- el mundo. Da igual la edad y procedencia: el jamón es una de los alimentos más destacados y reconocidos entre los turistas chinos.

Los españoles estamos más que acostumbrados al sabor del jamón, a disfrutar de un alimento curado, que no cocinado. Y de ahí surge la duda, porque no hay que obviar que en el país asiático tienen como costumbre cocinar los embutidos.

Algunos de los turistas aseguran que el jamón es una de sus comidas preferidas de la gastronomía española. «Me gusta el jamón de España porque en comparación con algunos de China está menos salado» o «el tocino y la carne pegan muy bien con el pan», son algunas de sus respuestas. Otros, sin embargo, no coinciden con la opinión predominante: «Prefiero el bacon de Estados Unidos», aseguraba una turista. «Más o menos, no me ha gustado mucho», decía otra.

Alberto Luzuriaga, camarero y charcutero vitoriano, comenta que son muchos los turistas chinos que se acercan a su establecimiento para probar el jamón que él mismo se encarga de cortar. También asegura que en ocasiones no solo se interesan por probar un plato o una ración de jamón, sino que buscan hacerse con una pieza completa sin importar el precio. Para llevársela, para compartirla en su país con familiares y amigos.