La boda del año en Cenicero Expectación en las calles de Cenicero para ver a los novios. :: jonathan herreros El líder de IU, Alberto Garzón, celebra en su ciudad natal su enlace con Anna Ruiz DIEGO MARÍN A. Sábado, 2 septiembre 2017, 23:46

Cientos de personas se reunieron ayer en torno a las Bodegas Riojanas de Cenicero para asistir a la boda del año en la localidad y seguramente en La Rioja. Nacido allí, en Cenicero, en 1985, el economista, coordinador federal de Izquierda Unida y diputado del Congreso por Unidos Podemos Alberto Garzón celebró su ceremonia de boda con la médico malagueña Anna Ruiz ayer en su localidad natal.

En realidad, y aunque la preciosa novia acudió vestida de blanco y el novio ataviado como un 'gentleman', la celebración fue un paripé, puesto que la ofició el actor Sergio Peris-Mencheta, así que, según informó un miembro de la organización y seguridad del evento, la pareja acudirá próximamente a los Juzgados para formalizar su relación. Por lo demás, la celebración tuvo todo lo que tiene que tener una boda: un buen número de invitados (205) y un buen convite (en el restaurante La Huerta Vieja de la vecina localidad alavesa de Laguardia).

Entre las celebridades que acudieron al evento su pudo ver al coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, y a los actores Gorka Ochoa y Julián Azkarate. Aunque no se dejó ver, también acudió al enlace el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien debió de abandonar Cenicero sin comer rumbo a la manifestación de Barcelona. Entre los personajes populares riojanos acudieron como invitados al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa (tío de Alberto Garzón), y la ex coordinadora de IU en La Rioja, Henar Moreno. Así, el bisnieto del farmacéutico de Cenicero dio el «sí, quiero» en Cenicero y ante sus vecinos.