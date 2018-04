Colette Maze, la virtuosa de 103 años que toca el piano cuatro horas al día 00:57 Colette Maze. / ATLAS ESPAÑA «El piano te hace sentir tantas cosas», argumenta la ínterprete francesa ATLAS ESPAÑA Sábado, 21 abril 2018, 02:14

Con 103 años, Colette Maze sigue ensayando en su piano cuatro horas al día, con determinación, fluidez y pasión. Y siempre son las composiciones del francés Claude Debussy las que le acompañan.

«Paso todo el tiempo sentada al piano», cuenta desde el piso que ocupa en pleno corazón de París. Es una virtuosa centenaria con varios álbumes publicados - el último, por supuesto, dedicado a Debussy -y que se declara incapaz de separarse de su piano.

«Siempre he vivido con su sonido, imágenes y melodías», explica. «El piano te hace sentir tantas cosas», insiste. Ella aprendió con uno de juguete cuando tenía cuatro años y desde entonces no ha parado. Su gran esperanza es que alguien tome su relevo. Y no nos oculta que le gustaría que fuese esta niña: su nieta.