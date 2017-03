Muere Amy Krouse Rosenthal, la escritora con cáncer que buscó una esposa para su marido

Amy Krouse Rosenthal, la escritora enferma de cáncer que este mes publicó un artículo en el diario 'The New York Times' en el que buscaba una nueva esposa para su marido al saber que fallecería próximamente, murió hoy a causa de esa dolencia.

"Amy Krouse Rosenthal ha muerto. Fue una escritora brillante y una amiga incluso mejor", afirmó en la red social Twitter el novelista John Green, autor del bestseller 'Bajo la Misma Estrella'.

My friend Amy Krouse Rosenthal has died. She was a brilliant writer, and an even better friend. Amy's genius was in her generosity... — John Green (@johngreen) 13 de marzo de 2017

"La genialidad de Amy estaba en su generosidad, que el mundo vio cuando su reciente ensayo sobre su marido Jason se volvió viral", agregó Green. Rosenthal, de 51 años, publicó el 3 de marzo un artículo en 'The New York Times' que causó gran impacto entre los lectores, en el que describió lo últimos días de su enfermedad y afirmó que estaba buscando una nueva esposa para su marido, del que enumeró una larga lista de cualidades. "You may want to marry my husband» (Quizá quieras casarte con mi marido), constituye una declaración de amor pública a su pareja, Jason, y fue uno de los artículos más leídos del periódico durante días, que acumula más de 1.400 comentarios y fue recogido por numerosos medios de comunicación.

"Quiero más tiempo con Jason. Quiero más tiempo con mis hijos. (...) Pero eso no va a suceder. Probablemente sólo me queden unos pocos días como persona en este planeta. ¿Así que por qué estoy haciendo esto?", indicaba Rosenthal en su texto. "El obsequio más genuino que puedo dar es que la persona adecuada lea esto, encuentre a Jason y comience otra historia de amor", agregaba la autora, tras describir sus más de 25 años de matrimonio.

Después de salir a la luz el artículo, el marido de Rosenthal afirmó que había estado con ella mientras escribía el texto, pero que no sabía de qué se trataba. "Cuando leí las palabras por primera vez, me impactó su belleza, me sorprendió levemente su increíble prosa dadas sus condiciones y, por supuesto, me desgarró emocionalmente", aseguró en un comunicado a la revista 'People' la semana pasada.

Rosenthal, a la que se le diagnosticó cáncer de ovarios en 2015, escribió más de 30 libros infantiles y es la única autora en haber publicado tres obras en un mismo año que se incluyeron en la lista «Mejores Libros para Niños y Alfabetización Familiar». La autora, natural de Chicago y madre de tres hijos, escribió además cuatro libros para adultos, entre ellos «Enciclopedia de una vida ordinaria».