Un regalo para todos

En unos días comienza el estrés, la ansiedad y los agobios. No se trata del estado de ánimo de los políticos el día de las elecciones generales, que están a la vuelta de la esquina, sino de la Navidad. 'Navidad is coming'. Esta época de buenas intenciones, reuniones familiares, lotería y kilos de más, también lo es de regalos. Obsequios que se realizan con premeditación y alevosía. Aunque en muchos casos la precipitación y el dejar todo para el último momento hace recaer en los errores de todos los años. Porque no importa que no te lleves especialmente bien con tu suegra o con tu cuñado el 'friki'. Algo habrá que regalar, digo yo. Qué pensará de tí la parienta. Así que, ¿qué les regalarías?. ¿Te ha vuelto a tocar otra vez el mismo colega para el dichoso amigo invisible?. Pues para este tipo de cosas nació 'regalador.com', una web que propone regalos diferentes y sobre todo originales teniendo en cuenta las aficiones y características de cada persona. Porque sinceramente, las ideas se agotan y acertar es complicado. Cualquier detalle no vale para quedar bien.

El precio tampoco es importante. Los hay caros o baratos, según el presupuesto. Que este año será mayor que el año anterior. Exactamente nos gastaremos una media de 235 euros, o eso al menos es lo que ha calculado el estudio global 'Tendencias de consumo en Navidad' elaborado por la consultora TNS para eBay.

En 'regalador.com' hay cosas para regalar al típico primo aficionado al 'sillón ball', al tío sibarita, al hermano aventurero, al amigo hipster, al cuñado que tiene de todo y a esa madre 'fashion victim' que a superado los sesenta. Incluso para la mascota, que aunque no se entere de las fechas seguro que agradecerá moviendo el rabo cualquier cosa que pueda llevarse a la boca. Y sin olvidar por supuesto a la novia, que da los mayores quebraderos de cabeza en estas ocasiones.

Originales y 'frikis'

Como propuestas originales están las pulseras con superpoderes para personas especiales, el paraguas que todo samurái necesita (simula una katana nija', un kit para preparar tu propia cerveza, zapatillas térmicas para microondas, pizzas de gominolas o tuercas de chocolate para los más golosos.

Hay algunos 'frikis' como unos guantes con los que se puede hablar por teléfono sin que se te queden los dedos como a Juanito Oiarzabal en el Himalaya. Se conectan al móvil a través del Bluetooth y permiten manejar la pantalla táctil sin tener que quitártelos. También están las gafas de realidad virtual de cartón para presupuestos ajustados, la tablet de pizarra para niños o unas luces para ruedas de bicicleta con las que serás el más cool del barrio.

Para el 'que tiene de todo' seguro que no tiene el 'Corkcicle Air', un tapón de corcho que enfría y airea el vino. Ni tampoco 'la mejor almohada de viaje del mundo'. Si, la mejor. Porque en los viajes por ejemplo evita que la cabeza caiga en el hombro del señor de la butaca de al lado, incluye un bolsillito para el mp3 o móvil y tiene tapones de espuma para los oídos. O quizá unas gafas con luz incorporada para los que necesiten luz en la oscuridad. ¿Y una estantería invisible en casa?. Pues también. Se trata de un soporte metálico que se atornilla en la pared y el truco consiste en poner el primer libro, el de la parte inferior de la balda, de tapa dura, con la contraportada colocada sobre una pequeña ranura, de modo que desaparece la balda y los libros parecen sostenerse solos. ¡Será por ideas!.

Para los 'gourmet' hay comida, lógicamente, vinos, libros gastronómicos o aceites procedentes de cultivo ecológico envasados en un frasco como si fuera una colonia. Los aventureros de la casa cuentan con una lavadora de bolsillo para que puedan limpiar la ropa sin electricidad, y sin gastarse un duro claro. También tienen manuales de supervivencia o un libro con 500 experiencias que puedes disfrutar a cero euros.

Llaveros de Playmobil para nostálgicos, soldaditos de la paz que hacen yoga, cajas para desayunos, estuches para preparar Gin & Tonic, velas grandes Scrabble, arena mágica moldeable o una tienda de campaña en forma de la famosa furgoneta hippy 'Volkswagen camper'. Son muchas las propuestas y enormes las posibilidades para sorprender y sobre todo divertirse. No hay excusas para que la Navidad sea solo un compromiso.