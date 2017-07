'Yellow Submarine' cierra el cine de verano de Franco-Españolas

logroño. Última cita con el cine de verano al aire libre en Bodegas Franco-Españolas con la proyección de 'Yellow Submarine' (1968 / 90 min./ Reino Unido). Érase una vez... o tal vez dos veces, un paraíso no terrenal llamado Pepperland -Pimientalandia-, un lugar en el que la felicidad y la música reinaban sobre todo. Pero este bienestar se vio amenazado cuando The Blue Meanies -los Malditos Azules- declaran la guerra y enviaron su ejército, liderado por el amenazador Guante Volador para destruir todo lo que era bueno. Esta película de George Dunning es una joya de la animación psicodélica de la que el New York Times aseguró que «se disfrutaba con mayor intensidad si el espectador la contemplaba bebido». Las dos opciones son posibles: disfrutar de su proyección y disfrutar de la bebida ya que con la compra de dos entradas se regala una botella de Bordón Crianza o Talla de Diamante (15 euros). La entrada individual cuesta 5 euros. La nota musical la pondrá la banda The Nowhere Plan con un tributo a los Beatles. Información y reservas: 941 251 290.