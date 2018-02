Vuelve el swing de la era dorada La Glenn Miller Orchestra, dirigida por Ray McVay, durante una actuación. :: l.r. Ray McVay dirige una banda de una veintena de músicos que repasa lo mejor del repertorio del célebre músico americano de los años cuarenta La Glenn Miller Orchestra, en concierto en el Teatro Bretón J.S. Sábado, 24 febrero 2018, 00:54

Logroño. 'In the mood', 'A string of pearls', 'Pennsylvania 6-5000', 'Kalamazoo', 'Patrulla americana', 'Tuxedo Junction', 'Chattanooga Choo Choo', 'Little Brown Jug' y, sobre todo 'Moonlight serenade' ('Serenata a la luz de la luna'), una de las canciones más representativas de la música popular norteamericana de todos los tiempos, son solo algunos de los más de doscientos temas compuestos por el célebre Glenn Miller (1904-1944). Muchos de ellos podrán escucharse hoy en el Teatro Bretón a cargo de la World Famous Glenn Miller Orchestra (a las 20.30 h.). Un concierto de más de dos horas de duración para recordar la época dorada del swing de los cuarenta.

De la mano de Glenn Miller Productions en Nueva York, el veterano Ray McVay es el encargado de dirigir esta orquesta, «de la cual el gran maestro estaría orgulloso», afirma la productora. La banda cuenta con una formación fiel al estilo escénico instaurado por Miller, con cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, sección rítmica (piano, batería y contrabajo) y las voces de Catherine Sykes y Mark Porter. Su concierto repasará una amplia selección de un repertorio conocidísimo en medio mundo, que incluye muchos de los arreglos originales del director y contribuciones de arreglistas como Jerry Gray, Billy May y Bill Finnegan.

The World Famous Glenn Miller Orechestra Director Ray McVay Formación cuatro trompetas (Dave Ford, principal), cuatro trombones (Ray Wordsworth), cinco saxofones (Andy Potts), sección rítmica (piano, batería y contrabajo) y dos voces (Catherine Sykes y Mark Porter) Teatro Bretón, 20 30 h.

La orquesta original de Glenn Miller, brillante trombonista en los clubes de Nueva York, fue fundada en 1938, adquiriendo fama enseguida en todo el país y realizando giras incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Fue al final de la contienda cuando Miller murió en Europa en un vuelo en circunstancias que nunca se terminaron de esclarecer.

La orquesta actual permanece fiel al estilo y al sonido que la encumbraron en el periodo de entreguerras y solo ha introducido leves cambios musicales para adaptar los temas a los tiempos. El repertorio completo de la banda se compone de más de doscientas canciones. Volviendo a los años 40, la era de las grandes orquestas marcadas por el swing.

«La calidad de la música supera la prueba del tiempo, actuando grata y melódicamente sobre los años». Y esta orquesta permite a los fans tener la oportunidad de seguir escuchando las obras del maestro. «Una oportunidad para disfrutar de los grandes temas de las orquestas de los cuarenta; para muchos un grato recordatorio y para los más jóvenes una ocasión única para conocer esa música en directo».