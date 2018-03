«Hace tiempo una explosión, un bang, creó el tiempo y el espacio. Hace tiempo una explosión, un bang pondría al planeta Tierra a dar vueltas en el espacio. Hace tiempo una explosión, un bang, daría el origen de la vida tal y como la conocemos ahora. Después, vino la siguiente explosión...».

Gráfico La última de Kojima

Así empieza el segundo trailer que tenemos hasta la fecha de 'Death Stranding', el juego que, quizá, sea el más esperado y el que más atención ha generado que uno recuerde. El hecho de que Hideo Kojima sea el motor del proyecto, asociado con el director Guillermo del Toro y el actor Norman Reedus de la serie 'Walking Dead' es lo que ha desbordado las expectativas de los seguidores.

GLOSARIO GAMER - RIOJANO Hype: «expectativa que el jugador genera acerca del contenido y la calidad de un juego en base a una información externa, normalmente por publicidad o la crítica de expertos». En riojano «La añada de este año ha suscitado el mayor hype que se recuerda». Gameplay: «En los vídeos o trailers de juegos sirve para identificar aquellos donde se observa el juego en sí en contraposición con los que sólo muestran escenas cinemáticas». En riojano «Grábame un gameplay que voy a podar las viñas». Survival Horror: «es un videojuego enfocado a aterrorizar y atemorizar al jugador, al que se pretende provocar inquietud, desasosiego o incluso miedo». En riojano «He vivido todo un survival horror cuando me he enterado de que el chorizo no era picante».

El señor Kojima, responsable de las franquicias 'Metal Gear Solid' y 'Zone of the Enders' entre otras, fue despedido de Konami a raíz de problemas derivados del desarrollo de 'Silent Hills', una más que inquietante secuela de la saga de 'Silent Hill' (¡No, no me he olvidado una 's'! ). La franquicia de Silent Hill constituye el punto de partida del género del survival horror* o aquellos juegos de terror psicológico basados en huir y esconderse más que en golpear o disparar.

La prueba 'jugable' de Silent Hills constituye una de las experiencias más genuinamente angustiosas y aterradoras que se puede sentir en cualquier plataforma, en este caso, en una prueba jugable cancelada que, desde luego, no estuvo hecha para todos los públicos. Y no estamos hablando de gore ni nada parecido sino de terror psicológico del bueno, del que asustaría hasta a Chuck Norris, basado en una interminable serie de pasillos, habitaciones y sótanos vistos en primera persona donde la sordidez y la locura se muestran a la vez sutiles y angustiantes.

Info Gameplays de la prueba jugable de Silent Hills :: https://youtu.be/r6NCC-nnvMU https://youtu.be/jbDkQPxlmac Presentación del segundo trailer de Death Stranding en los Game Awards 2017 :: https://youtu.be/PuUQCpCpsk4 Primer trailer de Death Stranding :: https://youtu.be/kMaxrryH0es

Desafortunadamente, de este Silent Hills solo nos quedan gameplays* (¡y que gameplays!), ya que el juego fue finalmente cancelado debido a los problemas que desembocaron en el despido de Hideo Kojima por parte de Konami.

Pese a todo, el director Guillermo del Toro y el actor Norman Reedus ya estabán detrás de esta inacabada obra maestra y, de hecho,esta pequeña prueba jugable inspiró a otros títulos, basados en la misma idea de terror de supervivencia en primera persona y algo más desarrollados en el apartado narrativo (como el muy interesante 'Outlast').

El salto de 'Silent Hills' a 'Death Stranding' es el salto en el que este trío, por fin, ha gozado del tiempo y de la libertad creativa necesarias para volver a revolucionar la experiencia jugable y el hype* no puede estar, sin duda, más alto, tal y como se demostró en los Game Awards 2017, donde Reedus y Kojima presentaron el segundo trailer de 'Death Stranding'.

Pero... ¿qué es esto?

Ahora la pregunta es... ¿qué es esto? Los dos trailer dan pie a todo tipo de especulaciones y teorías que no hacen más que aumentar, lógicamente, la fascinación tanto de los jugadores como de la industria. Todo parece llevarnos hacia un mundo post apocalíptico donde la raza humana se halla en serio peligro tras un segundo 'big bang' de inopinadas consecuencias. Las referencias parecen estar ahí, como el 'Upside Down', el mundo del revés de 'Stranger Things', pero las posibilidades todavía son infinitas. ¿Será un shooter en primera persona, será una experiencia de mundo abierto, un survival horror o, simplemente, el videojuego más esperado de todos los tiempos que acabó en un bostezo inacabable? ¿Tendrá experiencia multijugador o será de una riqueza narrativa no vista hasta entonces?

Y pinta tiene de que tengamos que armarnos de paciencia, porque no hay fecha de lanzamiento. Así, lo mejor quizá sea esperar acontecimientos y desear al señor Kojima que lo haya vuelto a hacer.