Hace 15 días comenté unas declaraciones del compositor Antón García Abril que hizo en el programa 'La hora cultural' de TVE 24h. respecto a la escasez de público joven en los conciertos de música clásica. El maestro sabe bien cómo se cuece la música en España. Recordémoslas: «La falta de 'demanda social' y la falta de 'aproximación a los jóvenes a la música grande, clásica'», dijo. Afirmaciones transcendentes que no pude analizar. Ahora lo intentaré.

Para ello me viene al pelo una charla de Julia Otero en Onda Cero del 20 de febrero, con tres adolescentes de 13 años del colegio La Salle de Manacor. Los chicos respondían a Julia y se explicaban de forma firme y razonada; un gusto oírles. Han realizado un vídeo [...] «intentamos darle una explicación a lo que viene a ser la etapa de la adolescencia» (sic). Y prosiguen, «un adolescente es la música que escucha» (sic). ¡Toma! pensé. Continúan: «Generalizando, [...] la música que escucha también influye mucho, es muy adictiva para los adolescentes» (sic). Julia: «Creo que hay estudios que dicen que los gustos musicales se fijan durante la adolescencia». ¡Toma! -Julia: ¿Qué tipo de música escucháis? -Yo extranjera; yo grupos de los 90. -Julia: Y la música disco de los 80 ¿no os gusta? -Probablemente una de las mejores épocas que hay, dice una de ella. ¡Zasca! -Julia: El rap, el reguetón, ¿os gusta? -No, pero está en todas partes, es una epidemia. -Julia: ¿Y las letras? -Buf,! un poco machistas, degradantes. -Pues protestad. -Ya, pero no nos hacen caso.

Las preguntas de Julia y las respuestas de los chicos dan explicación a «la falta de 'demanda social'» y «la falta de 'aproximación a los jóvenes' a la música grande, clásica». Ya ven, una profesional de los medios y unos adolescentes brillantes. Ni una ni otros, dos generaciones distintas y distantes sin mostrar interés por la música clásica. ¡Qué triste! (Podcast: 'Julia en la onda').