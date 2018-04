Tributo a 'Guns N' Roses' este próximo viernes en Logroño

Si eres seguidor de la música de Guns N' Roses, no puedes faltar este próximo viernes 13 de abril a la cita, en la sala Biribay de Logroño. Los madrileños Gansos Rosas harán un tributo de la banda estadounidense a partir de las 10 de la noche. Las entradas se pueden adquirir desde 12 euros a través de esta página web.

Concierto Gansos Rosas en Logroño Lugar Sala Biribay (calle Fundición, 4. Logroño) Fecha y hora Viernes 13 de abril a las 22.00h. Precio entradas 13,20 euros

Vídeo de Youtube de los Gansos Rosas tocando 'Welcome to the jungle'

El propio batería original, Steve Adler, los ha calificado como el mejor grupo tributo de los 'Guns' en Europa. Además, así lo acreditan los miles de aficionados que les acompañan por los escenarios desde hace más de diez años, tiempo que lleva de vida el conjunto musical.

La agrupación se ha propuesto este año seguir recordando y hacer disfrutar de los temas de una de las últimas bandas auténticas de la historia del Rock, con una increíble puesta en escena.