Triángulo de Amor Bizarro y Pecker, también al MUWI El festival confirma para su tercera edición, además, a Ghost Numbers & His Tipsy Gipsies y la banda riojana Mutagénicos DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 10 mayo 2018, 13:13

El MUWI Rioja Fest vuelve a ofrecer más confirmaciones para la que será su tercera edición, a celebrar el último fin de semana de agosto. En esta ocasión han sido cuatro los nuevos grupos anunciados para el programa del festival: Triángulo de Amor Bizarro, Pecker, Ghost Numbers & His Tipsy Gipsies y la banda riojana Mutagénicos. Esos nombres se unen a los ya confirmados de Mikel Erentxun, Sidonie, Depedro, Papaya, Smile, Carmen Boza, Grises, Iseo & Dodosound W/Mousehunters, IPU DJ y la también banda riojana Messura, lo que supone ya la mitad de la programación.

El tercer MUWI Rioja Fest se celebrará del 23 al 26 de agosto en Logroño, con el patio de Bodegas Franco Españolas como escenario principal. De forma anticipada es posible comprar el abono para asistir a todo el festival por 35 euros a través de la web www.muwi.es. Entre las nuevas confirmaciones anunciadas hoy destaca Triángulo de Amor Bizarro, grupo gallego que cuenta con cinco discos en once años de trayectoria, el último de ellos 'Salve discordia' (2016). La banda se dio a conocer en el concurso de maquetas Proyecto DEMO del FIB y el año pasado obtuvieron el Premio Ruido al Mejor Disco del Año de la Asociación de Periodistas Musicales de España al mejor disco del año y también los galardones a Mejor Artista, Álbum del Año, Álbum de Rock y Producción Musical de los Premios de la Música Independiente. Al MUWI, eso sí, vendrán con un nuevo trabajo, el EP 'El gatopardo'.

También destaca Pecker como nueva confirmación. El músico oscense ha estado presente en las dos ediciones anteriores del festival, siempre como espectador, aunque en el 2016 actuó junto a Carlos Sadness como artista invitado. Ahora Pecker vendrá como protagonista, para presentar los temas de su tercer y nuevo disco de reciente aparición, 'El incendio perfecto' (2018). Ghost Numbers & His Tipsy Gipsies es un anuncio sorprendente para el MUWI, ya que son una banda guipuzcoana de 'country'. Su primer disco fue editado el año pasado, 'From dawn to dust', en el que se pueden escuchar instrumentos como el banjo, la trompeta y el violín. Sin duda, será una pieza original en la parrilla musical del festival.

La última de las cuatro últimas confirmaciones es la de Mutagénicos, el segundo grupo riojano de MUWI junto a Messura. La banda de garaje-surf de Logroño cuentan con dos discos, 'El guateque!' (2014) y '¡Mutan!' (2017) y están presentes en otros festivales de verano como el Bonaventura de Pedreguer (Valencia), después de haber pasado, entre otros, por el Sixties Weekend de Miranda de Ebro.