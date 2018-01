¿LES TRAERÁN CARBÓN?

Cinco de enero. Todo el mundo está impaciente por ver qué les traerán los Reyes Magos mañana, siempre que se haya sido bueno durante el pasado año. Si Vd. cree que lo ha sido, aún está a tiempo de pedir a los Reyes hasta las 8:30 de esta tarde. Por ello voy a sugerirles unos discos de música clásica, aprovechando la coincidencia de efemérides que concurren hoy, ya que en este día cinco nacieron 3 colosos del piano. Vean.

Arturo Benedetti Michelangeli nació en 1920 en Brescia, Italia. Era en extremo perfeccionista y creador de sonidos y atmósferas irrepetibles. Sugerencias: los 'Conciertos 1º, 3º, y 5º' de Beethoven; el 'Carnaval' de Schumann; los 'Preludios' e 'Imágenes' de Debussy y de Ravel el 'Concierto en sol'.

Alfred Brendel nació en 1931 en Loucna nad Desnou, República Checa. Es un refinado intérprete, fiel al autor, reflexivo, humanista y sabio. Sus libros son deliciosos. Sugerencias: de Beethoven, las 'Sonatas' y sus prodigiosas 'Variaciones Diabelli'; de Schubert las 'Sonatas D784, D850, D958, D959 y D960' y de Liszt sus 'Años de peregrinaje' de reveladoras esencias.

Maurizio Pollini nació en Milán en 1942. Es la perfección técnica absoluta y extrae el objeto sonoro con pasmosa facilidad. Pollini ganó el Concurso Chopin en 1960 y Rubinstein, que lo presidió, dijo: «Ese muchacho toca mejor que cualquiera de nosotros». Sugerencias: de Beethoven las cinco últimas 'Sonatas'; de Chopin, sus 'Estudios' son una referencia, como sus 'Preludios y Polonesas'; de Schumann, la tremenda 'Fantasía Op. 17' y sus 'Estudios Sinfónicos' y de Strawinsky su 'Petrushka' es apabullante.

Pero recuerde, tiene que haber sido bueno para que los Reyes le traigan algo bueno. Así que no me extrañaría que al director del Bretón y a la concejal de Cultura, que no han sido buenos con la música clásica y la han relegado al más brutal ostracismo, los Reyes Magos les trajesen carbón.