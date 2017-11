Teatro, exposiciones, juegos, ciencia... para los más pequeños Os resumimos los planes que se pueden hacer este fin de semana con los más pequeños LA RIOJA Viernes, 10 noviembre 2017, 11:07

Avanza noviembre y al mismo tiempo también lo hace el frío y la lluvia. La buena noticia es que, según las previsiones, este mal tiempo nos va a dar una ligera tregua el fin de semana, así que... ¡vamos a echarnos a la calle! El Balcón de Mateo nos propone estos planes:

Comenzamos hoy mismo, viernes, con una obra de teatro muy especial tanto por su forma -sin palabras- como por su temática. Se trata de 'El chico de las zapatillas rojas', una obra de la compañía teatral Ados Teatro, que trata sobre la diversidad sexual y el respeto a la diferencia. Podremos verla en la Sala Gonzalo de Berceo esta tarde en dos pases: a las 19 h. y a las 21 h. Más información aquí.

Y seguimos con el fin de semana y nos vamos a la Casa de las Ciencias porque aquí podremos disfrutar de una nueva entrega de Experiment-área, experimentos científicos que se desarrollarán a la vista de todos a lo largo del fin de semana -sábado y domingo-. Entrada libre sin necesidad de reservar. Más información aquí.

¿Os apetece conocer la historia de Calahorra de una manera diferente? Este sábado, vuelven las rutas teatralizadas por los actores de Sapo Producciones. Esta vez, desde el Museo de la Romanización de esta ciudad. Más información aquí.

Y si os apetece ir de exposición, os recomendamos no una, sino tres: En la Biblioteca Rafael Azcona, una superexposición de libros troquelados (pop up), que, por supuesto, se pueden abril, hojear, leer... (más información aquí). En la capilla de la Bene, la exposición Plastihistoria de la música, que no os podéis perder (más información aquí), y en el Colegio de Ingenieros, en la plaza de San Bartolomé, una exposición de 27 fotografías submarinas que nos muestran los secretos del fondo del mar (mas información aquí).

¿Buscas más planes con niños? En El Balcón de Mateo tienes muchos, muchos más. Recordamos que también podéis llevar la información en el móvil, descarga gratis nuestra app para Iphone y Android.