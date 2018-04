Sweet California vuelve a Logroño en junio

El grupo musical español Sweet California regresará a Logroño el próximo mes de junio. Alba (Alicante, 1992), Sonia (Sevilla, 1991) y Tamy (Madrid, 1993) han cosechado un gran éxito durante los cinco años que llevan en activo con canciones como 'This is the life', 'Comprende (it's over)', 'WonderWoman' o 'Good Life'. Tras la marcha de una de sus componentes en 2016, Rocío Cabrera, se incorporó Tamy Nsue.

El concierto tendrá lugar en el Palacio de Congresos Riojaforum el 2 de junio a las 8 de la tarde y las entradas se pueden adquirir a través de esta página web desde 24 euros.

En su gira 'Ladies Tour' hacen un repaso a todos sus éxitos con nuevos bailes y nuevas sensaciones para el disfrute de sus numerosos seguidores. Tanto es el apoyo con el que cuentan estas 'dulces' chicas que, hace dos años, el club de fans de La Rioja promovió, a través de una conocida plataforma de peticiones, una iniciativa para que pudiesen actuar en las fiestas de San Mateo de la capital riojana.

Información concierto Sweet California Fecha 2 de junio de 2018 Lugar Riojaforum. Calle San Millán, 25 Logroño Hora 20.00 horas Precio entradas 24/28/32/38 euros

Después de bastantes números uno en las lista musicales, esta 'girlband' también ha sido nominada a varios premios nacionales e internacionales y en 2015 fueron galardonadas con un MTV Europe Music Award dentro de la categoría 'Mejor Artista Español', superando al mismísimo Alejandro Sanz.