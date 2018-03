Ley DJ se suma al Fárdelej leydj.com La valenciana es una de las sensaciones de los últimos años en la escena DJ nacional LA RIOJA Jueves, 22 marzo 2018, 12:26

El Fárdelej ha anunciado como una de las sensaciones del festival que se celebra en Lardero el 'fichaje' para esta edición de "la sensación nacional en las mesas de mezclas", la valenciana Ley DJ. Según explica la organización en una nota de prensa, es "la artista de la escena DJ en España con la mejor trayectoria de los últimos años".

Según el texto, "Ley DJ no deja indiferente a nadie" y el festival riojano no será una excepción. "La valenciana domina como nadie la materia prima que maneja y sabe adaptarse como un “guante” al público en cada momento -prosigue la nota-. Su eclecticismo, tocando numerosos géneros musicales, no es un obstáculo para definir su estilo: la indielectrónica, como le gusta definirse a Ley DJ, un nuevo término que da nombre a la mezcla de guitarras y electrónica".

Ley DJ llegará al Fárdelej tras haber 'mezclado' en salas como Privilege y Space en Ibiza, RattleSnake y Scala en Londres o El Ochoymedio en Madrid, donde tiene residencia junto al La3 Club de Valencia. Además, la organización del festival destaca que "ha dejado su maestría en la mesa de mezclas en festivales como el de Benicassim, Sonorama, Low Festival, ArenalSound o Lovin Ibiza entre muchos otros. Su meteórica carrera se ha visto reforzada por el reciente patrocinio de Adidas y la firma de gafas Hawkers".

El Festival Fárdelej, con esta nueva confirmación, sigue ampliando su horizonte y reafirmando su objetivo de abrirse a todos los públicos. La DJ valenciana se suma a Revólver, Sidecars, La Casa Azul, Delafé, Los Estanques y los riojanos Messura, César Gallard DJ, Lugg DJ e IPU DJ.