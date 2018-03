Stephen Hawking que estás en los cielos

Los físicos teóricos se enfrentan a un problema todavía irresoluble y fascinante, del que quizá ustedes hayan oído hablar: nuestro universo no funciona. O, mejor dicho: nuestro universo funciona de un modo extraño. Las leyes que rigen para lo muy grande no sirven para lo muy pequeño y ese sindiós les trae de cabeza, trazando garabatos y ecuaciones sin descanso mientras los demás, ignorantes de todos esos misterios apabullantes, seguimos enfrascados en nuestros afanes, que parecen muy importantes (¡Cataluña! ¡Trump!), y en realidad son pura filfa.

Stephen Hawking fracasó en su intento de conciliar la teoría de la gravedad con la física cuántica, pero fue un fracaso hercúleo, grandioso, que ha abierto caminos promisorios todavía por desbrozar. Los legos en física debemos agradecer a Hawking que no solo viviese encerrado en su hermético mundo matemático, sino que accediera a explicar sus ideas en varios libros apasionantes, divulgativos pero rigurosos. Su 'Brevísima historia del tiempo' no es un manual escolar y hay pasajes de una evidente dificultad por su abstracción, pero no se desanime: incluso esos pasajes permiten una lectura -digámoslo así- poética porque permiten entrever la majestad del universo y la apabullante dimensión de los problemas que quedan por resolver.

Aunque quizá antes de pedir cita con el señor Hawking, prefieran ustedes asomarse a la obra de uno de sus discípulos, el físico francés Christophe Galfard. Su obra 'El universo en tus manos' resulta más didáctica, más metafórica, más directa. En ella propone al lector un viaje astral por el espacio y por el tiempo, desde la explosión inaugural del universo hasta su previsible final, desde los agujeros negros hasta la teoría de cuerdas.

Pero no solo los científicos de estirpe o formación anglosajona (tanto Hawking como Galfard son la de la escuela de Cambridge) se han arremangado la camisa para tratar de enseñarnos a los cazurros los rudimentos de la insondable física estelar; también algunos españoles han hecho sus pinitos divulgativos. José Luis Fernández Barbón, por ejemplo, explica bien qué son los agujeros negros -esos pozos de gravedad tan intensa que no dejan escapar ni la luz- en un ensayo publicado por la editorial Catarata en colaboración con el CSIC. Y el italiano Carlo Ravelli, experto en gravedad cuántica, ofrece siete lecciones breves de física para echar su cuarto a espadas y defender su tesis de que, en el universo, todo encajaría mejor si, en lugar de en minúsculas cuerdas, pensáramos que todo está compuesto de pequeños bucles o lacitos. Hay gente pa tó.