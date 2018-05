«Me siento honrado por, tras 25 años, seguir interesando» Viernes, 18 mayo 2018, 10:08

Carlos Goñi confesó ayer por qué Revólver no es un nombre habitual en festivales. «Mi concierto es largo... lo corto porque la gente merece seguir teniendo vida», bromeó contrariado del menguado minutaje que tienen las bandas en los festivales. Eso sí, en el Fárdelej podrá tocar más de 90 minutos. Aunque le siguió pareciendo escaso.

El del Fárdelej será uno de los de gran formato en la gira que celebra los 25 años de 'Básico', «el disco que me cambió la vida y de cajón en las tiendas». «Contamos con un repertorio de cincuenta canciones de toda mi trayectoria que vamos variando en un concierto eléctrico en el que hay una parte acústico en la que más me libero -describió ayer antes de marcarse dos canciones-. En Arnedo recorreré todas las que habéis tenido a bien que pertenezcan a vuestras vidas pues, que 25 años después, tu carrera siga interesando hace que me sienta orgulloso, agradecido y honrado».