«El show debe continuar» en Logroño

El próximo sábado 21 de abril, Logroño sonará a rock. Producciones Yllana S.L. y Barabu-Extresound traen al Riojafórum de la capital riojana el musical 'We Love Queen', un tributo al conjunto británico Queen, el cual hizo su estreno nacional en Valencia el pasado verano y ya ha podido recorrer importantes escenarios de nuestra geografía. Yllana tiene 'tablas' con esto de los musicales cosechando gran éxito a nivel nacional e internacional: 'Avenue Q' (premio Max al mejor musical 2010), 'Hoy No Me Puedo Levantar' (2014), 'The Hole' (2012) o 'Malikianini' (2014), con la Orquesta Sinfónica del Vallés.

Música Rock en Riojafórum Fecha y hora Sábado 21 de abril a las 20.30h. lugar Auditorio Riojafórum (calle San Millán, 25. Logroño) precio entradas 20 / 28 euros

La escenografía se centrará en dos cantantes que se encararán para ver quién consigue ser el anfitrión de la iglesia. Los bailarines también jugarán un papel muy importante representando a la comitiva de fieles religiosos. Se podrá disfrutar de una combinación entre el teatro y la danza para 'resucitar' al cantante de la banda, Freddie Mercury, fallecido en 1991. Finalmente, cerrarán con un concierto de los éxitos más importantes del grupo como 'Bohemian Rapsody', 'We will rock you' o 'Show must go on'.

We Love Queen

Para los interesados, las entradas se pueden comprar con descuento a través de oferplan en este enlace o desde la página web del auditorio.