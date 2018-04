Sentimiento italiano El cantante Sergio Dalma. :: / Cristóbal García Sergio Dalma actuará hoy en el auditorio Riojafórum SANDA SÁINZ Viernes, 20 abril 2018, 10:03

El cantante Sergio Dalma llega hoy a Logroño para presentar su nuevo disco 'Vía Dalma III' en el que vuelve a centrarse en una colección de temas italianos.

Son canciones en las que el artista imprime su sello particular y con las que cierra una trilogía iniciada hace siete años. 'Solo tú', 'Este amor no se toca', 'Volare' y 'Yo no vivo sin tí' forman parte de este último trabajo discográfico.

El concierto dónde Riojafórum cuándo Viernes 20 de abril (20.30 horas) Precio 36/45/60 €

En el concierto de esta tarde, a las 20.30 horas, en el audiorio Riojafórum, se podrán escuchar estas nuevas versiones de composiciones míticas italianas. Además, no faltarán en el repertorio temas clásicos de Sergio Dalma con un sonido renovado, pero sin perder su esencia, canciones melódicas con las que el artista catalán ha logrado un reconocimiento por parte del público en sus casi treinta años de carrera.