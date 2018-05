Rock de Detroit en el Biribay de Logroño

El power trío de Detroit, The Muggs, regresa a España con el reconocimiento y respeto de público y crítica después de dieciocho años de trayectoria musical. Durante este tiempo se ha asentado como un grupo en el que destaca su sonido, una mezcla de blues, rock y hard rock con toques de garaje y psicodelia.

El concierto Dónde Biribay Jazz Club. Cuándo hoy 18 de mayo (22.30). Entradas 10/13 €.

'2018 Get It On Tour Spain' es la nueva gira que realiza en España en la que presentan a su nuevo batería Zach Plisca. The Muggs ofrecerá un repertorio en el que repasará sus mejores temas y algunas versiones de Rory Gallagher.