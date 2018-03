Reencuentro con el pasado donde se vivió la infancia

El protagonista de 'El diablo de provincias' no tiene nombre ni lo tiene la ciudad a la que al parecer derrotado de antiguos propósitos regresa para seguir viviendo. Él es 'el biólogo' y el lugar en el que se desarrolla la acción 'la ciudad enana', un espacio del que el protagonista ideado por Juan Cárdenas salió y al que regresa buscando la oportunidad de un trabajo para seguir viviendo. Ni él ni el sitio donde encuentra trabajo de profesor en un internado tienen nombre. Es la historia de un hombre joven e instruido, anónimo e innominado que ni gana ni se deja vencer por los recuerdos del pasado sin embargo de que al asentarse en el lugar al que acaba de llegar aparecen en su cabeza más como manantial que como torrentera algunas de sus familiares vivencias antiguas. Su contrato es temporal -llega para sustituir la baja maternal de una profesora- y su entusiasmo breve. De manera que el biólogo toma conciencia desde el primer día de cuál será su terreno de juego y quienes los jugadores. Sus alumnas son muchachitas de clase media o media alta vestidas de uniforme, de raza blanca o negra, embarazada alguna pese a su edad. Tras la primera clase en la que se acomete la teoría de Darwin una alumna le pregunta si Dios ha hecho que cada animal y cada planta tengan en la vida una tarea propia. Grosso modo su respuesta... «Hablemos del aguacate...». El biólogo tiene madre, una casa-mansión antigua deshabitada a la que hacia el final de la novela regresa y entra para recorrer espacios y rincones donde sucedieron cosas que fueron conformaron su natural propiedad actual. Algún suceso debió influir en él más que otro. Un hermano homosexual que murió asesinado... nada. Su nueva vida transcurre lineal, pasa por sobre las preguntas del 'gordo' profesor de educación física y la que es de matemáticas y aguanta lo que él cree que es un interrogatorio al que le someten para averiguar si su contrato es fijo o si es verdad que estudió en el extranjero. El biólogo responde ausente pero cortés. Muy avanzada la lectura del libro se le presenta al protagonista la oportunidad de cambiar de trabajo gracias a la propuesta de una antigua novia. En resumen 'El diablo de las provincias' es novela de un autor que escribe en español con lo que en absoluto se pierde la riqueza literaria con la que la historia creó. Con razón se ha dicho de este escritor es uno de los jóvenes novelistas hispanoamericanos más interesantes del siglo XXI. Es colombiano nacido en 1978 en Popayán y autor de otras novelas (entre ellas la reciente, 'Ornamento') y relatos. También es traductor al castellano de obras de autores tan relevantes como Faulkner, Norman Mailer, Eça de Queiros o Thomas Wolfe. Puede dar la sensación de que esta novela es novela de reflexión más que de acción, sin embargo el biólogo no ha de ser extraño, por ejemplo, a la convulsión de verse obligado a atender personalmente al parto de una de sus alumnas. Cárdenas es un joven escritor que ha viajado, ha vivido y ha escrito como todos sobre lo aprendido aunque la singularidad de su literatura se complementa por lo que de lo vivido aprehendió. Es en ese espacio de pensamiento en el que se manifiesta su particular visión de la sociedad y de la política y cómo no de su idea de que en el carácter de las personas tiene peso específico el idioma o lengua que hablan.