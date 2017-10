Recuperar la visión y el futuro Pacientes.Dos de cada tres afectados por ceguera son mujeres y en muchos casos las familias no pueden costear los tratamientos. La Casa de la Imagen expone en Caja Rioja-Bankia Gran Vía la lucha contra la ceguera de la ONG Visión Mundi M. SOBRINO Jueves, 26 octubre 2017, 10:15

logroño. Entren en la exposición 'La retina del mundo' para ver lo que no esperan ver. Las imágenes de las paredes no les impactarán sólo con la labor de Visión Mundi para luchar contra la ceguera en las zonas más empobrecidas del mundo. Verán también los paisajes que acompañan a la organización en dos de sus destinos: Burkina Faso y Bolivia, sus carreteras de tierra, sus casas de barro, la supervivencia del día a día y la fortaleza o resignación de sus gentes. Porque la ceguera no significa lo mismo desde esa lucha diaria y el sujeto de su tratamiento es tan individual como social.

«Combatir la ceguera es, junto con vacunar a los niños, la acción sanitaria que tiene más impacto para combatir la pobreza», explicaba ayer Julio Yangüela, presidente de Visión Mundi, la ONG riojana que forma a oftalmólogos en países en desarrollo para atender a la población local. «Una persona que no puede ver no puede estudiar, no puede trabajar, es excluida socialmente. Más de dos tercios de los ciegos son mujeres, que son el pilar de la sociedad en los países en desarrollo, las que generan los microcréditos y mantienen a las familias, lo que multiplica el problema». Desde 2003, Visión Mundi trata de poner freno a esta situación, en la que el 90% de los casos son tratables y evitables con los medios adecuados.

Su trabajo, recogido por la Casa de la Imagen por medio de su director, Jesús Rocandio, y los fotógrafos Imanol Legross y Noelia Rojas, se expone desde ayer hasta el 29 de octubre en esta exposición en el Centro Caja Rioja-Bankia Gran Vía. Sus imágenes «hablan de la dignidad humana» en las dos zonas de las últimas campañas de Visión Mundi, Bolivia y Burkina Faso, «que tienen factores en común, dentro de sus diferencias. La pobreza termina por utilizar el mismo rasero», sentenció ayer Rocandio.

«Enseñamos la parte humana de la situación», aseguró el director de la Casa de la Imagen de una muestra que, en menos de medio centenar de fotografías, revela la razón de ser y el alcance transversal de la ONG española que más recursos dedica a la lucha contra la ceguera. Eso sí, hasta el sábado, su foco estará en Logroño, con la celebración del Congreso Internacional que desarrollará con otras organizaciones del mismo campo para fomentar la cooperación y el desarrollo en el ámbito oftalmológico.