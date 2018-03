Los recuerdos de guerra siempre estarán ahí Jueves, 1 marzo 2018, 23:38

Nos siguen llegando semana a semana películas estadounidenses que hablan de sus traumas bélicos y heroísmos patrióticos sin problema. Y nos tragamos sus discursos, independientemente de la calidad del producto. Todas subvencionadas, por cierto. En el país de las barras y estrellas tienen claro que el arte del entretenimiento es un negocio e invierten para fomentar el turismo, ingresar pingües beneficios y difundir sus mensajes.

El fin de semana pasado tocaba la última de Clint Eastwood, sobre un ataque terrorista frustrado en un tren, y ahora llega 'Deber cumplido', que curiosamente tiene muchos puntos en común con 'El francotirador'. Los recuerdos de guerra no son fáciles de olvidar. Es probable que siempre estén ahí. Tres soldados intentan vivir en paz, recuperar su vida en familia, tras servir al ejército en Irak. La vuelta a casa se complica, reintegrarse es una entelequia. Jason Hall debuta en la dirección adaptando 'Thank You for Your Service', obra escrita por el periodista ganador de un premio Pulitzer David Finkel. Un drama discreto cuyo punto fuerte son las interpretaciones, especialmente la de Miles Teller, que no deja de confirmar su talento interpretativo después tras despuntar con 'Whiplash'.