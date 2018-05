La realidad asalta la ficción

Si uno se levanta cada mañana y echa un vistazo a la prensa, pensará que el mundo se ha vuelto loco. Si bien cada época ha tenido su dosis de locura particular, lo cierto es que la ficción ya no tiene nada que hacer con la realidad. Esta es insuperable desde el momento en que presidentes de poderosas naciones anuncian bombardeos vía Twitter o el terrorismo se banaliza en forma de selfie. La adoración de la violencia es uno de los grandes males que desde siempre se ha asociado a los videojuegos, pero aquellos que lo hacen parecen no haberse dado cuenta de que las historias que estos cuentan beben directamente de la realidad. Por eso, uno no se sorprende al descubrir la trama del nuevo 'Far Cry 5', que cuenta la toma de todo un estado de EEUU por parte de una secta ultracatólica violenta y, por supuesto, armada.

'Far Cry' es una de esas marcas que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y evolucionar de acuerdo con las exigencias del mercado. Entrega tras entrega se ha consagrado como una de las sagas de acción en primera persona más populares y cada capítulo genera una gran expectativa. En resumen, la evolución de 'Far Cry' sirve de ejemplo de cómo los videojuegos han alcanzado un nivel de madurez tal que son capaces de tratar cuestiones filosóficas, científicas, sociológicas, políticas o, en resumen, humanas, al mismo nivel de profundidad o más que otros productos culturales como el cine o la televisión.

En la primera secuencia, vemos cómo nuestro protagonista acompaña a un cuerpo policial de EEUU, y al sheriff del condado de Hope, en la detención de un tal Joseph Seed. No sabes quién es, pero ya inspira miedo y promete. La llegada a una suerte de rancho estadounidense rodeado de gente con muy mala pinta y armada hasta los dientes ya da pistas de la ambientación de la que hace gala el videojuego. Efectivamente, los usuarios se encontrarán en una región ficticia de EEUU situada en Montana, un lugar tan conseguido que en ningún momento se mostrará irreal. Los diferentes (e inexplorados) rincones de Hope son uno de los principales ingredientes de un título que vuelve a desplegar toda su acción en un mundo abierto cargado de detalles y contenido para el jugador.

Tras esa primera misión que sirve de introducción, como era de esperar, todo se va al traste (con un desenlace que pone los pelos de punta). ¿Qué significa esto? Que ahora te encuentras encerrado en una región buscado y perseguido por una banda de psicópatas ultrarreligiosos que, armados hasta los dientes, te consideran un completo y absoluto pecador. La secta, que recibe el nombre de 'La Puerta del Edén', está liderada por Joseph Seed, pero la cadena de mando se estructura a través de los hermanos de este: John, Jacob y Faith. Cada uno de ellos lidera (o más bien tiraniza) una región de Hope, lo que permite a los desarrolladores recrear diferentes zonas en base a la locura de cada uno de los líderes de la secta.

La trama gana enteros a medida que el jugador se involucra, y es que llega un momento que 'Far Cry 5' te hace sentir las ganas de ajusticiar a la banda de fanáticos que te persigue, ya sea destruyendo sus suministros o acabando con sus líderes. La progresión del jugador se notará no solo con el nuevo armamento y habilidades, también lo hará con los denominados compañeros, un grupo de personajes que pueden acompañar al protagonista. Los hay de diferentes tipos, como el perro Boomer, ideal para atacar rápidamente a los enemigos o detectarlos en la distancia; Nick Rye y su letal avioneta con la que ofrecer apoyo aéreo, o incluso un sigiloso puma, entre otros. Cada uno es perfecto para según qué situaciones y la gracia reside en formar tu propio equipo según la estrategia a seguir.

En cuanto a las misiones, las más gratificantes son obviamente las que hacen progresar en la trama, aquellas con las que consigues ganarle terreno a la secta. El marco de acción de todas ellas es reforzar a una resistencia mermada y asustada que, con tus acciones, irá ganando en valor y ganas de plantar cara. Por otro lado, el título, como todo juego de mundo abierto, también incluye una gran variedad de tareas y misiones secundarias para completar la experiencia. Estas irán desde pescar o cazar para ganar dinero hasta realizar locas maniobras en vehículos, cumplir diferentes desafíos solo o acompañado (incluyo multijugador en línea cooperativo) o descubrir los escondites en los que secta o resistencia guardan sus recursos. Quizás el punto más interesante de todo esto es sentirse dentro del mundo que tan brillantemente han recreado los responsables de 'Far Cry 5' y cuyo escenario, el paisaje de Hope, invita a creerse gracias a mostrarse vivo con una fauna y flora muy trabajadas.

Mención especial merece también un doblaje y traducción a nuestro idioma excelentes, que son la guinda de un pastel con el que Ubisoft Montreal ha sabido fijarse en los puntos fuertes de la marca y explotarlos como nunca.